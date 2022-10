B-Liga: Keil hält Sieg für Worfelden fest TSG muss nach 3:0 noch zittern

GROSS-GERAU . Mit einem 3:2-Sieg am Donnerstag über die SSV Raunheim schoben sich die B-Liga-Fußballer der TSG Worfelden auf den sechsten Platz vor. Nach einem Doppelschlag von Moritz Michl lagen sie schon 3:0 vorn, dann war Raunheim am Drücker. Als Mann des Spiels sicherte jedoch TSG-Keeper Janic Keil mit vier Glanzparaden den Sieg. „Wir waren nicht so gut drauf wie am Dienstag beim 5:2 gegen Goddelau“, musste dagegen SSV-Coach Mohamed Assaidi einräumen. „Da war mehr drin.“