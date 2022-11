B-Liga: 13er siegen nach Rabenseifners Horror-Verletzung Vergangene Woche verletzte sich der Schiersteiner schwer am Fuß, seine Vereinskollegen beflügelte das gegen Klarenthal II

„Kay hat sich beim Kampf um den Ball so ziemlich alle Bänder im Fuß gerissen und Knochen im Fuß gebrochen. Was daraufhin im Laufe der Woche passierte, führte auch dazu, dass ein alter und erfahrener Vorsitzender bei der wöchentlichen Spielersitzung einen Kloß in den Hals bekommt. Durch drei, vier Nachrichten fand sich kurz entschlossen fast die komplette erste Mannschaft inklusive Freunden und Bekannten zu einem Blitzbesuch vor dem Krankenhaus ein“, berichtet Vorsitzender Carsten Müller.

SG Germania II – Hellas Schierstein II 6:0 (3:0). – Tore: Adou (2), Yildiz, Getnet, Ahmadi, Bolaaioun.

SC Kohlheck II – Blau-Gelb 6:5 (5:3). – Tore: Ahmad (4), Hofmann, Schneeweiss / Heimann (2), Kurz, Freudenreich, Marco Freibuchner.

Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier.

SC Gräselberg – C.D. Espanol 3:1 (2:0). – Tore: Wagner (2), Elmachid / Rosenberg

SV Erbenheim II – SV Frauenstein II 7:0