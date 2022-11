B-Klasse West: SV Gau-Algesheim zeigt Comeback-Qualitäten Klare Sache zwischen Ingelheim II und Fidelia +++ FIAM erfüllt Pflichtaufgabe +++ Frei-Weinheim dreht Partie +++ Moguntia verspielt Zwei-Tore-Vorsprung +++ Schwabenheim siegt knapp +++ Drei Platzverweise, aber keine Tore in Essenheim +++ Heidesheimer Said Togru mit Dreierpack +++ Nachholspiele: Drais – Stadecken-Elsheim II 3:0, Gau-Algesheim – FIAM 2:2

Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth sagte: „Ein verdienter Sieg, welcher aufgrund der Torchancen auch in der Höhe verdient war.“ Nach der Pause hätten die Ockenheimer nochmal alles versucht. Jedoch seien sie nicht zwingend gefährlich geworden. „Mit dem 4:0 war das Spiel dann endgültig entschieden. „Wir haben im Kollektiv sehr gut gearbeitet und am Ende auch zu Null gespielt“, sprach Spitzbarth ein Kompliment an seine Mannschaft aus. Auf Ingelheimer Seite stachen insbesondere Christian Hack mit zwei Treffern sowie Jan Donart mit einem Tor und zwei Vorlagen heraus.

„Im Großen und Ganzen kein gutes Spiel von uns. Wir haben nicht mehr gemacht, als dass wir mussten. Der Gegner hat im 5-4-1 wirklich gut verteidigt und wir haben zu behäbig gespielt, wodurch wir keine Räume schaffen konnten“, sagte FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari. Als sich die Gastgeber zum ersten Mal den nötigen Platz auf der Außenbahn verschafft hatten, flankte Krystian Borowski den Ball so scharf rein, dass SG-Akteur Etienne Kieslich diesen im eigenen Gehäuse unterbrachte. Nach einer halben Stunde misslang Ilias Bouzid auf der Gegenseite ein Klärungsversuch, sodass die SG zum Ausgleich, der auch noch in der Halbzeit Bestand hatte, kam. „Nach der Pause haben wir mehr Druck aufgebaut und das Tempo erhöht“, Karikari weiter. Auch ein verschossener Strafstoß warf FIAM nicht aus der Bahn und folgerichtig gingen die Hausherren durch Borowski, der nach einem Getümmel im Sechzehner das Spielgerät über den Innenposten im Gästetor unterbrachte, erneut in Führung. Im Anschluss seien die Freiräume noch größer geworden, da die Bingerbrücker nochmal auf das 2:2 drängten, so der Spielertrainer. Borowski machte nach Vorlage von „Unglücksrabe“ Tugay Genc, der zuvor aus elf Metern gescheitert war, den Deckel drauf.

SV 1910 Gau–Algesheim – FIAM Italia Mainz 2:2 (1:1)

Nelson Karikari, der Spielertrainer von FIAM, sagte: „Es war ein absolutes Spitzenspiel und man hat gemerkt, dass beide Mannschaften vermutlich bis zum Ende der Saison oben mitspielen werden.“ FIAM habe nach Karikaris Einschätzung die bessere Spielanlage gehabt, aber die Gau-Algesheimer seien immer wieder durch lange Bälle auf ihre beiden schnellen Spitzen und durch Standards gefährlich gewesen. Aus einem Ball über die FIAM-Abwehrkette resultierte folglich auch das 1:0 durch Fabian Commes. Die Gäste erhöhten anschließend den Druck nach vorne und kamen zum „verdienten Ausgleich“ in Person von Arturo Patria. Danach rückte wieder Commes ins Zentrum des Geschehens, indem er in der 32. Minute zum Strafstoß antrat, diesen aber vergab. Somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang hätten sich die Hausherren besser auf Karikaris Team eingestellt und agierten kompakter, dadurch dass sie die Räume verdichteten. „In der Schlussphase machen wir das zweite Tor und ich habe gedacht, dass es die Entscheidung ist“, der Spielertrainer zur 2:1-Führung durch Matteo Carista. Doch Karikari wurde eines Besseren belehrt. Direkt nach dem Anstoß schlugen die Gau-Algesheimer den Ball in Richtung des FIAM-Tores, wo Fabian Colon am Sechzehner das Spielgerät mit einem Kontakt so aufnahm, dass er per Volley abziehen konnte. Der Mut wurde mit dem finalen 2:2 belohnt, was sich für FIAM wie eine Niederlage angefühlt habe, aber aufgrund der Chancen gerecht gewesen sei. „Weltklasse-Leistung. Seine Kommunikation, seine Körpersprache, seine Lockerheit. Man konnte mit ihm über alles reden“, hob Karikari vor allem auch die Performance von Schiedsrichter Holger Wöllstein hervor.

Tore: 1:0 Fabian Commes (10., Vorarbeit von Patrick Dengler), 1:1 Arturo Patria (25., Vorlage von Krystian Borowski), 1:2 Matteo Carista (82., Assist von Luca Serratore), 2:2 Fabian Colon (83., Zulieferdienst von Norman Strebel), Besonderes Vorkommnis: F. Commes (SV Gau-Algesheim) verschießt FE (32.)