– Foto: Sascha Köppen

B-Klasse Ost: Bodenheimer Kampfsieg Nierstein II zeigt eindrucksvolle Moral +++ Klein-Winternheim II siegt nach Rückstand deutlich +++ Veigel-Doppelpack ebnet VfB-Erfolg +++ Mommenheim II überrascht Ebersheim +++ Murat Akcay lässt Barbaros jubeln

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am vergangenen Wochenende fünf Partien ausgetragen. Der VfR Nierstein II besiegte die FSG Jugenheim/Partenheim zuhause knapp mit 3:2. Der SV Klein-Winternheim II feierte einen klaren 5:1-Heimerfolg über die Sportfreunde Dienheim. Der VfB Bodenheim II schlug auf eigenem Platz den FSV 1946 Saulheim II mit 2:1. Der TSV Mainz-Ebersheim 1897 musste sich in der Fremde dem TSV Mommenheim II mit 2:3 geschlagen geben. Der SKC Barbaros Mainz landete einen 3:2-Heimsieg gegen den FSV Oppenheim II.

VfR Nierstein II – FSG Jugenheim/Partenheim 3:2 (0:2) Der VfR brachte es nicht nur fertig, einen 0:2-Rückstand zur Pause innerhalb von etwa 25 Minuten in eine Führung umzuwandeln, sondern auch, diesen Vorsprung mit einem Mann weniger zu verteidigen. Philip Krichten bescherte die scheinbar komfortable Führung für die FSG, indem er einmal aus dem Spiel heraus und einmal vom Punkt aus traf. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel verkürzte Daniel Dos Santos Marques für die Niersteiner. Per Doppelschlag von Konstantin Günther nahm das Aufeinandertreffen die besagte Wendung zugunsten der Hausherren, die trotz der Ampelkarte für George Abo Diab den Sieg nach Hause schaukelten. Tore: 0:1, 0:2 Philip Krichten (26., FE, 40.), 1:2 Daniel Dos Santos Marques (60.), 2:2, 3:2 Konstantin Günther (66., 69.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für George Abo Diab (71.)

SV Klein-Winternheim II – VdSFr Dienheim 5:1 (2:1) Marco Lohmann sorgte für die Gästeführung nach nicht einmal zehn Minuten. Diese hatte bis sieben Spielminuten vor der Pause Bestand, als Lars Frick nach einer Ecke von David Schöne einnickte. Zur Freude der Hausherren legte Steffen Pierzina nur 120 Sekunden später mit einem Seitfallzieher nach Vorlage von Sedric Saling nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff lupfte Saling, der von Philipp Wagner per Steckpass in Szene gesetzt worden war, über den Dienheimer Keeper traumhaft ins Tor. Nach tollem Sololauf von Frick versenkte Andreas Fleischer das Spielgerät in der 77. Spielminute. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte wieder Pierzina ebenfalls mit einer starken Einzelaktion. Tore: 0:1 Marco Lohmann (9.), 1:1 Lars Frick (38.), 2:1, 5:1 Steffen Pierzina (40., 83.), 3:1 Sedric Saling (48.), 4:1 Andreas Fleischer (77.)

VfB Bodenheim II – FSV 1946 Saulheim II 2:1 (1:0) VfB-Coach Matthias Frieß sagte: „Großes Kompliment an unsere Mannschaft heute. Krankheits- und verletzungsbedingt hatten wir heute nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung und haben mit diesem kämpferisch alles abgerufen und eine tolle Mentalität gezeigt.“ Beide Bodenheimer Tore durch Timothy Veigel in der 43. Minute zum 1:0 nach Vorarbeit von Marvin Rapp und zum 2:0 in der 54. Minute nach Vorlage von Luca Sand seien sehenswert herausgespielt gewesen. Das 2:1 für Saulheim fiel in der 67. Minute im Anschluss an eine Ecke durch Milan Köhler. Insgesamt eine kampfbetonte Partie die wir über weite Strecken im Griff hatten und somit auch verdient gewonnen haben Tore: 1:0, 2:0 Timothy Veigel (43., 54.), 2:1 Milan Köhler (68.)

TSV Mommenheim II – TSV Mainz-Ebersheim 1897 3:2 (1:1) Freud und Leid liegen im Fußball häufig nah beieinander. So auch in dieser Begegnung um die 80. Minute herum. Während auf Ebersheimer Seite Marc Tröge, der im ersten Durchgang für die Führung der Gäste gesorgt hatte, vom Punkt am Mommenheimer Keeper Lucas Pawolleck scheiterte, machte es auf Mommenheimer Seite Tobias Schäfer, der vorher noch den Elfmeter verschuldet hatte, aus elf Metern quasi im direkten Gegenzug besser. Ein kurzes Zeitintervall, das die Partie zugunsten der Hausherren entschied und nicht zum Ausgleich führte. Christian Wolf und Seval Pektas brachten nach der anfänglichen Gästeführung die Mommenheimer auf die Siegerstraße. Der 2:3-Anschlusstreffer durch Paul Karoske kam zu spät für die Gäste. Tore: 0:1 Marc Tröge (17.), 1:1 Christian Wolf (25.), 2:1 Seval Pektas (55.), 3:1 Tobias Schäfer (81., FE), 3:2 Paul Karoske (90.), Besonderes Vorkommnis: Lucas Pawolleck (TSV Mommenheim II) hält FE von Marc Tröge (80.)