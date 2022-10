B-Klasse: Gimbsheim II trifft zehnfach Kantersieg für SVG gegen SV Pfeddersheim +++ Erster Sieg für Guntersblum II

SV Guntersblum II – VfL Eppelsheim 4:1 (2:0). Im Kellerduell der beiden noch punktlosen Kontrahenten setzte sich der SV Guntersblum II am Ende deutlich durch. „Der Sieg war in dieser Höhe absolut verdient. Das war unser Spiel heute. Es hätte auch höher ausgehen können, obwohl der Platz extrem schlecht war“, berichtete SVG-Trainer Timm Bocian. Marco Lawrenz (9.) Mike Weisheimer (45.+1) und Dogukan Kuscu (50.) legten ein 3:0 vor. Den Schlusspunkt setzte Markus Elz (90.). Dazwischen gelang Jemal Jelani der Ehrentreffer für Eppelsheim (60.).

SV Gimbsheim II – SV 14 Pfeddersheim 10:0 (3:0). Mit einem zweistelligen Sieg ließ der SV Gimbsheim II aufhorchen. „Das Spiel war zu hundert Prozent in unserer Hand. Pfeddersheim hatte nur zwei Torchancen. Das hat heute Spaß gemacht. So sollte Fußball aussehen“, war SVG-Co-Trainer Nils Albrecht zufrieden. Luis Müller (4.), David Muth (11., 57.), Jonathan Fast (22.), Etienne Rogoll (56.), viermal Albrecht selbst (63., 65., 83., 86.) sowie ein Eigentor von Pfeddersheims Joyal Mines (68.) sorgten für den Gimbsheimer Kantersieg.

TuS Hochheim – FSV Abenheim 0:3 (0:0). Hochheims Trainer Marc Franken war angefressen. „Das war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Möglichkeiten. Die zweite Hälfte war ausgeglichen. Am Ende wurden wir zweimal ausgekontert.“ Mirco Sehring brachte die Abenheimer in Führung (57.). Die beiden Konter zum Sieg veredelten Lukas Diehl (85.) und Benjamin Schiek (90.+5).