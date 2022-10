B-Klasse: Eppelsheim verspielt drei Führungen B-Ligist verliert kurios gegen Gimbsheim II +++ Abenheim verteidigt Tabellenführung souverän

WORMS. Der FSV Abenheim führt weiterhin die Tabelle der B-Klasse Alzey-Worms Süd an. Erster Verfolger nach einem 2:0 gegen den TuS Hochheim: Rhenania Rheindürkheim.

SV Guntersblum II – TuS Wiesoppenheim 1:2 (1:0). Guntersblums Trainer Timm Bocian war angefressen. „In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen. Danach haben wir nicht mehr stattgefunden. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für die Gäste verdient. Sie haben es einen Tick mehr gewollt.“ Kurz vor der Halbzeit brachte Marco Lawrenz noch die Gastgeber in Führung (43.). Oliver Schambach per Foulelfmeter (83.) und Sebastian Tecl (85.) drehten spät die Partie in einen Gästesieg.