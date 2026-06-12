Ausverkauf beim Meister: Wohin die Spieler des ETSV Hamburg wechseln

Der Umbruch beim Meister. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Aktuell ist es nach bewegten Monaten so ruhig wie lange nicht beim Meister ETSV Hamburg. Nach außen gibt es weniger Schlagzeilen, im Hintergrund läuft die Arbeit aber längst weiter. Die Verantwortlichen um den neuen Trainer Manuel Demir stehen vor der Aufgabe, für die kommende Saison in der Oberliga Hamburg eine neue Mannschaft aufzubauen. Dass dieser Sommer kompliziert werden würde, war absehbar.

Genau das passiert nun. Die Meistermannschaft verteilt sich in unterschiedliche Richtungen. Einige Spieler bleiben in Hamburg, andere gehen in die Regionalliga, mehrere direkte Konkurrenten bedienen sich beim ETSV. Für Demir bedeutet das: Er übernimmt keinen eingespielten Meisterkader, den er nur punktuell weiterentwickeln muss. Er muss eine neue Mannschaft formen.

Der ETSV hatte die Oberliga Hamburg sportlich dominiert, war Meister geworden und hatte mit 83 Punkten sowie 126 Toren eine außergewöhnliche Saison gespielt. Gleichzeitig war aber schon länger klar, dass der Klub nach der Sponsoren- und Finanzthematik keine Lizenz für die Regionalliga Nord beantragen würde. Der Verein teilte mit, die Herangehensweise für die neue Saison verändern zu wollen. In dieser Gemengelage war klar, dass sich viele Spieler neu orientieren würden.

Auch Qestai bringt viel Qualität mit. Der Mittelfeldspieler kam in der Meistersaison auf drei Tore und fünf Vorlagen und war zuvor lange beim Eimsbütteler TV aktiv. Zusammen mit Lopes, Sendzik und Kömürcü entsteht beim FCS eine kleine Meisterachse. Süderelbe, seit Jahren fester Bestandteil der Oberliga, hat damit früh ein Signal gesetzt, dass der Blick in der kommenden Saison wieder stärker nach oben gehen soll.

Besonders deutlich ist der Zugriff beim FC Süderelbe. Gleich vier Spieler wechseln an den Kiesbarg: Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai, Luke Sendzik und Can Kömürcü. Gerade Kömürcü ist dort eine besondere Personalie, weil er vor seinem Jahr beim ETSV bereits über mehrere Spielzeiten eine prägende Figur im Süderelbe-Spiel war.

Altona 93 holt Spieler und Trainer aus dem ETSV-Umfeld

Auch Altona 93 ist ein auffälliger Abnehmer. Torhüter Tom Müller und Defensivspieler Abdul Gafar Rauf wechseln zum Regionalliga-Absteiger. Müller war beim ETSV die Nummer eins und absolvierte 33 von 34 Oberliga-Spielen. Rauf soll die Defensive des AFC verstärken. Dazu kommen zwei wichtige Personalien: Ex-ETSV-Trainer Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke schließen sich ebenfalls Altona 93 an und wollen nun das wiederholen, was ihnen zuletzt vergönnt war: der Aufstieg in die Regionalliga.

Für Altona passt dieser Zugriff zur eigenen Lage. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord muss der AFC seinen Kader und sein Umfeld neu sortieren. Spieler und Trainer aus einem erfolgreichen Oberliga-Projekt bringen dafür Erfahrungswerte mit, die sofort helfen können.

TuS Dassendorf holt Monteiro und Appiah

Auch die TuS Dassendorf nutzt die Neuordnung beim Meister. Ridel Varela Monteiro und Andy Appiah wechseln zur TuS. Monteiro war Kapitän, Führungsspieler und Leistungsträger des ETSV. In 32 Spielen erzielte er fünf Tore und bereitete sechs Treffer vor. Für Dassendorf ist er ein zentraler Baustein im großen Umbruch unter Oliver Zapel.

Appiah bringt als Außenverteidiger ebenfalls viel Oberliga-Erfahrung mit. Vor seiner Zeit beim ETSV war der gebürtige Leipziger über viele Jahre ein Dauerbrenner bei Concordia Hamburg. In Dassendorf soll er nun dabei helfen, eine Mannschaft mit neuer Energie, neuer Struktur und weiter hohen Ambitionen aufzubauen.

Selutin und Duah wechseln in die Regionalliga

Zwei Spieler zieht es sogar eine Liga höher. Nick Selutin und Brandolf Duah wechseln zum SC Weiche Flensburg 08 in die Regionalliga. Gerade Selutin war zuletzt eine besondere Geschichte, weil er im April zunächst beim SV Burgsteinfurt als Rückkehrer angekündigt worden war. Nun führt sein Weg doch nach Flensburg.

Für den ETSV sind solche Abgänge sportlich schmerzhaft, aber auch Ausdruck der starken Saison. Wer als Meister auffällt, weckt Begehrlichkeiten. Und wenn zugleich klar ist, dass der eigene Klub den Kurs verändert, entstehen zwangsläufig neue Möglichkeiten für Spieler.

Weitere Wechsel in Hamburg

Auch abseits der großen Abnehmer verteilt sich der Kader. Timo Christopher Ludwig wechselt zum HafenCity FC, Vedat Düzgüner zum USC Paloma, Maksym Khlan zu BFSV Atlantik 97 und Muhamed Ajruli zu FC Teutonia 05 Ottensen. Damit profitieren Vereine aus unterschiedlichen Bereichen des Hamburger Fußballs vom ETSV-Umbruch.

Diese Breite zeigt, wie stark sich die Meistermannschaft verändert. Es geht nicht um zwei oder drei punktuelle Abgänge, sondern um eine grundlegende Neuorientierung. Viele Spieler suchen nach der erfolgreichen Saison und der veränderten Ausrichtung beim ETSV eine neue Rolle.

Viel Arbeit für Demir und die Verantwortlichen

Für Manuel Demir und die Verantwortlichen des ETSV beginnt damit eine anspruchsvolle Phase. Der Klub hat nach einer sportlich herausragenden Saison eine neue Realität. Der Meistertitel bleibt, die Mannschaft dahinter aber verändert sich massiv. Entsprechend geht es nun darum, eine neue Achse aufzubauen, Rollen neu zu verteilen und einen Kader zu formen, der zur veränderten Herangehensweise passt.

Das ist keine einfache Aufgabe. Torhüter, Führungsspieler, Offensivkräfte, Trainerteam - viele zentrale Teile der Meistersaison sind nicht mehr da. Gleichzeitig bietet der Neustart auch die Chance, den Verein neu zu strukturieren und mit einem anderen Ansatz in die nächste Oberliga-Saison zu gehen.

Nach außen ist es ruhiger geworden um den ETSV Hamburg. Im Hintergrund dürfte es aber kaum ruhiger sein. Dort wird gerade daran gearbeitet, aus dem Meister von gestern eine neue Mannschaft für morgen zu machen.

Übrigens: Rekordtorjäger Erolind Krasniqi hat weder einen neuen Verein, noch hat er irgendwo unterschrieben.

Die bekannten Abgänge und Wechsel

Timo Christopher Ludwig - HafenCity FC

Eugenio Junior Lopes - FC Süderelbe

Tom Müller - Altona 93

Brandolf Duah - SC Weiche Flensburg 08

Nick Selutin - SC Weiche Flensburg 08

Abdul Gafar Rauf - Altona 93

Blerim Qestai - FC Süderelbe

Luke Sendzik - FC Süderelbe

Vedat Düzgüner - USC Paloma

Can Kömürcü - FC Süderelbe

Ridel Varela Monteiro - die TuS Dassendorf

Andy Appiah - die TuS Dassendorf

Maksym Khlan - BFSV Atlantik 97

Muhamed Ajruli - FC Teutonia 05 Ottensen

Jan-Philipp Rose - Altona 93 / Trainerteam

Hubertus Reinecke - Altona 93 / Trainerteam

Die Abgänge des ETSV Hamburg 2026/27



Abgänge: Timo Cristopher Ludwig (HafenCity FC), Eugenio Junior Lopes (FC Süderelbe), Tom Müller (Altona 93), Brandolf Duah (SC Weiche Flensburg 08), Nick Selutin (SC Weiche Flensburg 08), Abdul Gafar Rauf (Altona 93), Blerim Qestai (FC Süderelbe), Luke Sendzik (FC Süderelbe), Vedat Düzgüner (USC Paloma), Can Kömürcü (FC Süderelbe), Ridel Varela Monteiro (TuS Dassendorf), Andy Appiah (TuS Dassendorf), Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Muhamed Ajruli (FC Teutonia 05 Ottensen), Jan-Philipp Rose (Altona 93), Hubertus Reinecke (Altona 93)

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