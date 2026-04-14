Außenrist oder Fallrückzieher: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats? FALTER Amateur-Tor März: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise von Michael Grünberger · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Montage: FuPa / Imago

Vor knapp vier Wochen wurde Luke Schmitz vom FC Union Schafhausen zum Amateur-Torschützen der Monate Januar/Februar 2025 gekürt! Aber auch im März gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen Einfach über den folgenden Link! 🏆 Der Modus: Wer ist dabei? Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!