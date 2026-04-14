Außenrist oder Fallrückzieher: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Vor knapp vier Wochen wurde Luke Schmitz vom FC Union Schafhausen zum Amateur-Torschützen der Monate Januar/Februar 2025 gekürt! Aber auch im März gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore für euch zur Wahl!
Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!
1️⃣ Moritz Niedworok, SC Unterpfaffenhofen, U19-Landesliga Süd (Oberbayern)
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2️⃣ Mourad Ali-Bey, TSV Imsum, Bezirksliga Bremen (Bremen)
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3️⃣ Alessandro Merkle, SG Aichtal II, Kreisliga B5 (Württemberg)
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4️⃣ Finn Hefner, SC Durbachtal II, Kreisliga A Nord Offenburg (Südbaden)
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5️⃣ Marcus Kellner, TSV Elgersburg, Kreisoberliga Mittelthüringen (Thüringen)
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6️⃣ Jonas Brüderlin, FC Wangen, Landesliga Staffel 4 (Württemberg)
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1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag 17. April 2026 um 10 Uhr!
2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼
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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!