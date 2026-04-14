 2026-04-14T12:48:59.332Z

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Außenrist oder Fallrückzieher: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

FALTER Amateur-Tor März: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise

von Michael Grünberger · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Montage: FuPa / Imago

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U19 Landesliga S
Kreisliga Gruppe 2 Zu
LL Südbaden - 1
Kreisliga A Nord
KOL Mittelthüringen

Vor knapp vier Wochen wurde Luke Schmitz vom FC Union Schafhausen zum Amateur-Torschützen der Monate Januar/Februar 2025 gekürt! Aber auch im März gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen

Einfach über den folgenden Link!

🏆 Der Modus: Wer ist dabei?

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

1️⃣ Moritz Niedworok, SC Unterpfaffenhofen, U19-Landesliga Süd (Oberbayern)
🎥 zum Video
2️⃣ Mourad Ali-Bey, TSV Imsum, Bezirksliga Bremen (Bremen)
🎥 zum Video
3️⃣ Alessandro Merkle, SG Aichtal II, Kreisliga B5 (Württemberg)
🎥 zum Video
4️⃣ Finn Hefner, SC Durbachtal II, Kreisliga A Nord Offenburg (Südbaden)
🎥 zum Video
5️⃣ Marcus Kellner, TSV Elgersburg, Kreisoberliga Mittelthüringen (Thüringen)
🎥 zum Video
6️⃣ Jonas Brüderlin, FC Wangen, Landesliga Staffel 4 (Württemberg)
🎥 zum Video

🫵🏼 Das Voting: Jetzt abstimmen

Wie kann ich abstimmen? 🔗
Einfach über den folgenden Link!


1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag 17. April 2026 um 10 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)
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