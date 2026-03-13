Hacken-Volley eure Nr. 1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

– Foto: Imago/FuPa

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:

👑 And the winner is...

27,6% für TOR 2 Luke Schmitz, FC Union Schafhausen, Landesliga Staffel 2 (Mittelrhein)



Mit einem spektakulären Hacken-Volley a la Zlatan Ibrahimovic bei der Heinsberger Hallenstadtmeisterschaft (Mittelrhein, NRW) erzielte Luke Schmitz das wohl schönste Tor des Turniers, vielleicht sogar der Hallensaison. Der Treffer brachte den 20-Jährigen sogar ins ZDF Sportstudio, wo er am 31. Januar an der legendären Torwand antreten durfte (FuPa berichtete)

„Ich habe mir gar nicht viel gedacht. Ich habe nur einen langen Weg gemacht, um den Raum hinten zu öffnen“, erinnert sich Schmitz. Als der Flugball vom Torhüter dann perfekt kam, folgte kein Zögern mehr: „Ich stand mit dem Rücken zum Tor, dann war es einfach Intuition. Dass der Ball dann so perfekt reinfliegt, passiert wahrscheinlich nur einmal im Leben.“

Neben Ruhm und Ehre erhält der erste Monatssieger 2026 ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FuPa.net (@fupanet)

_____________________

📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)

Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!