Ausrufezeichen vom VfB Homberg - Rückschlag für den 1. FC Bocholt Im Testspiel setzt sich der Oberligist mit 2:0 gegen den Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt durch. Dabei agieren die "Schwatten" durchaus dominant.

Dabei waren die Bocholter durchaus gut gestartet. Aussichtsreiche Gelegenheiten aber spielten die Gäste kaum heraus, Malek Fakhro und Marcel Platzek fehlte es an Kaltschnäuzigkeit. Ganz anders das Homberger Team von Trainer Stefan Janßen. Nach den beiden Treffern agierten die Mannschaften auf Augenhöhe, der VfB Homberg hätte die Partie sogar noch deutlicher für sich entscheiden können. Nicht mit dabei waren beim abstiegsgefährdeten Oberligisten am Wochenende Taoufiq Naciri und Pablo Overfeld, die sich im Training verletzt hatten. Noch unklar ist, wie lange das Duo ausfallen wird.

Doch auch für den 1. FC Bocholt gab es Lichtblicke. So durfte Eigengewächs Max Mahn von Anfang an spielen. Der genesene Gino Windmüller sowie Neuzugang Sascha Voelcke kamen zudem als Einwechselspieler in die Begegnung. U19-Akteur Dustin Heveling durfte die ersten Minuten für die Erstvertretung sammeln. Zwischen den Pfosten stand Gian-Luca Reck, nach dem Seitenwechsel kam Jona Luis Scholz für ihn aufs Feld. Der nächste Test wartet für den 1. FC Bocholt am Mittwochabend, 19.30 Uhr. Dann geht es auswärts gegen den Oberliga-Spitzenreiter Sport- und Spielvereinigung Velbert.