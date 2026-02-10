Ausrichtung, neuer Trainer & Sportchef: Wie geht`s weiter Wacker? Viele Fragezeichen derzeit in Burghausen von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Muss einen neuen Sportlichen Leiter und Trainer finden: Wackers Geschäftsführer Andreas Huber. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Die Meldung sorgte vergangene Woche für Aufsehen in Fußball-Bayern: Lars Bender wird seinen Vertrag beim SV Wacker Burghausen nicht verlängern und sich nach der laufenden Saison verabschieden. So war das eigentlich nicht geplant...

Rückblick: Vor gut einem Jahr im Januar 2025 präsentierte der SV Wacker auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz, was auch nicht alltäglich ist für einen Regionalligisten, stolz sein neues, starkes Duo: Lars Bender übernahm den Cheftrainerposten, Wolfgang Schellenberg sollte als Sportlicher Leiter im Hintergrund die Fäden ziehen. Mit der Verpflichtung der beiden Profis wurde auch ein Signal ausgesandt: In Burghausen soll es Schritt für Schritt wieder Richtung professioneller Fußball gehen. Beide sollten langfristig den SV Wacker auf Erfolgskurs trimmen.



Daraus wurde bzw. wird nun nichts werden: Wolfgang Schellenberg verabschiedete sich bekanntlich nach wenigen Monaten schon wieder, nun geht auch Lars Bender früher als erhofft. "Das kommt schon ein stückweit überraschend für uns. Wir hatten schon gehofft, Lars davon zu überzeugen, auch in der nächsten Saison unser Trainer zu sein", räumt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, ein.

Sagen Servus im Sommer: Lars Bender (re.) und Co-Trainer Laurits Strotmann. – Foto: mb.presse / Butzhammer



Der Abgang Benders wirft zwangsläufig grundsätzliche Fragen an der Salzach auf. Wie geht`s nun weiter bei Wacker? "An unserer grundsätzlichen Ausrichtung ändert sich nichts. Wir wollen bis spätestens 2030, wenn wir 100-jähriges Jubiläum feiern, zurück im Profifußball sein. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir gut wirtschaften", betont Huber, der sich in der Trainerfrage noch aus einem guten Grund sehr bedeckt hält: "Nachdem Karl-Heinz Fenk zum Jahresende seinen Posten abgegeben hat, sind wir aktuell zudem auf der Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter, der mit involviert sein wird in die Trainersuche. Wenn es dahingehend etwas Neues gibt, werden wir an die Öffentlichkeit gehen."





Deshalb kann Huber auch noch nicht viel darüber verraten, wie das Profil des neuen Coaches aussehen wird. Wieder ein junger Trainer wie Lars Bender? Oder doch einer mit viel Erfahrung? "Wir sind gerade noch in der Phase, uns zu sortieren. Einige Bewerbungen liegen uns schon vor, die werden wir uns auch in Ruhe zu Gemüte führen. Ein konkretes Profil hat sich noch nicht herauskristallisiert. Wir haben keinen Druck, weil wir bis zur kommenden Saison schon noch Zeit haben."



Das große Ziel in der laufenden Saison ist freilich der Totopokal. Im Halbfinale muss der SVW Ende März bei den Würzburger Kickers bestehen. In der Liga ist hingegen nicht mehr viel möglich. Auf Platz sieben mit 28 Punkten liegt Burghausen jenseits von Gut und Böse. Es liegt nun auch an Lars Bender, die Spannung bis zum Saisonende hochzuhalten.