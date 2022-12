Auslosung zum Bürgermeisterturnier In der vergangenen Woche hat man am Hänschberg die Vorrundengruppen für das Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters ausgelost.

Die Vorrundengruppen zum Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg wurde am vergangenen Donnerstag, unter den Augen von FSV Vorstandsmitglied Georg Schröer, von Losfee Martin Grafe ausgelost. Das älteste Hallenturnier im Altkreis Löbau-Zittau steigt am Freitag, den 30.12.2022 um 18:00 Uhr in der Turnhalle an der Schulstraße in Neusalza-Spremberg. Die Pokalübergabe durch Bürgermeister Matthias Lehmann soll um 22:00 Uhr steigen.