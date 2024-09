Ausgleich kurz vor Schluss zwischen Buchbach und Wacker Burghausen – Muteba gibt Comeback

Vorbericht: Buchbach – Heute steht das Derby zwischen Buchbach und Burghausen an und beide Teams sind in guter Form. Der Kultklub gewann drei der letzten fünf Spiele. Einzig dem FV Illertissen unterlag die Elf von Aleksandro Petrovic zweimal zuletzt. Einmal im Toto-Pokal (0:3) und einmal in der Regionalliga Bayern (0:2). Der SV Wacker ist sogar noch besser drauf. Nach der Auftaktpleite gegen die FC Bayern Amateure gewann Burghausen alle sechs Spiele in der Liga. Einziger Wermutstropfen der Saison: Beim FC Deisenhofen gab es eine überraschende Niederlage im Toto-Pokal.

Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Spiel in der SMR Arena. Personell hat der TSV Buchbach unter der Woche nochmal nachgelegt. Daniel Muteba kehrt von Rot-Weiß Erfurt zurück. „Für uns ist das ein Geschenk des Himmels, Dabo hätte zu jedem Topverein in der Regionalliga gehen können, wollte aber nach Buchbach zurück“, sagte der Sportliche Leiter Andreas Bichlmaier zur Verpflichtung von Muteba.

Gerade dort braucht Buchbach Unterstützung. In dieser Saison erzielte der Kultklub erst acht Tore – nur Aschaffenburg gelangen weniger Treffer (sieben). Burghausen traf bereits 16-mal ins Schwarze, doch die Defensive der Elf von Robert Berg ist das Prunkstück. Lediglich dreimal griff SVW-Keeper Markus Schmöller in dieser Saison hinter sich. Absoluter Top-Wert in der Regionalliga Bayern.

Regionalliga Bayern: TSV Buchbach gegen SV Wacker Burghausen im Live-Ticker

Am letzten Spieltag übernahm Burghausen durch einen 4:1-Heimsieg die Tabellenführung. Diese ging am Freitagabend, dem 6. September, verloren, weil Schweinfurt gegen Türkgücü gewann. Holt Wacker heute drei Punkte, nehmen sie den Spitzenplatz aber wieder ein. Anpfiff der Begegnung ist am 7. September um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (btfm)