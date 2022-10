Ausgleich in letzter Minute: Freialdenhoven verliert Spitzenplatz Mittelrheinliga: Borussia Freialdenhoven muss gegen den FC Hürth in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen und schafft es damit nicht die Tabllenspitze zu verteidigen.

In Rückstand gewesen, Spiel gedreht und am Ende doch nicht gewonnen. Der 11. Spieltag glich für Borussia Freialdenhoven einer Achterbahnfahrt. Nachdem die Borussia kurz vor Schluss die Führung erzielt hatte und schon wie der sichere Sieger aussah, schlug der FC Hürth ganz spät doch noch einmal zurück. Freialdenhoven muss somit die Tabellenführung abgeben.

Freialdenhoven-Trainer Kruth sah nach den ersten 45 Minuten offensichtlich Handlungsbedarf, nach einer knappen Stunde hatte der 36-jährige bereits drei Mal gewechselt. Und mit seinen Wechseln sollte er ein goldenes Händchen beweisen - ein paar Minuten später waren zwei frische Kräfte für den Ausgleich verantwortlich. Nach Vorlage von Christos Draganidis war es Denis Pozder, der zum 1:1 traf (72.). Doch damit noch nicht genug: Pozder drehte das Spiel mit seinem zweiten Treffer des Tages komplett zugunsten der Borussia (83.). Kurz vor Schluss sah damit alles nach einem Arbeitssieg des Tabellenführers aus. Aber eine finale Wendung hatte das Spiel noch auf Lager. In der vierten Minute der Nachspielzeit konnte der ebenfalls eingewechselte Luis Göker noch einmal für seine Farben ausgleichen (90.+4). Göker war erst gute fünf Minuten zuvor ins Spiel gekommen, auch Hürth-Trainer Oliver Heitmann bewies also ein gutes Gespür.

Entsprechend ausgeglichen ging es dann auch auf dem Spielfeld zu. Beide Mannschaften neutralisierten sich in der Anfangsphase weitgehend. Mitte der ersten Halbzeit war es dann jedoch soweit: Stürmer Elyesa Kursunlu sorgte mit seinem ersten Saisontor für die Führung für die Gastgeber aus Hürth (23.). Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Wegberg wieder an der Spitze

Der Ausgleich war schließlich der Schlusspunkt in diesem Spiel, das somit mit einem 2:2-Unentschieden endete. Für Freialdenhoven bedeutet das, dass die Tabellenführung wieder an den FC Wegberg-Beeck (gewann im Parallelspiel mit 3:1 gegen den FC Pech) abgegeben werde muss. Außerdem zieht der FC Hennef in der Tabelle vorbei. Der FC Hürth verbleibt derweil im unteren Mittelfeld der Tabelle. Am kommenden Wochenende müssen die Hürther dann beim Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf ran, Borussia Freialdenhoven bekommt es mit dem Bonner SC zu tun.

So spielten die Mannschaften

FC Hürth – Borussia Freialdenhoven 2:2

FC Hürth: Kevin Kraus, Eugene Park, Zachary-Oduro Bonsu, Nico Schmitz, Alexander Gaun (87. Luis Göker), Takaya Kato (87. Mardochee Tchakoumi), Stefan Fiegen, Fabian Djemail, Yousef Keshta, Elyesa Kursunlu (80. Shaban Almeida), Vasilios Kametas (40. Tomoya Ito) - Trainer: Oliver Heitmann - Trainer: Giorgi Elizbarashvili

Borussia Freialdenhoven: Alexander Monath, Marcus Peters (59. Tom Krügermeier), Gerard Sambou, Alain N'Goua, Tim Greven, Niklas Koppitz (91. Wolfgang Nock), Abdelkarim Ait Kassi (59. Christos Draganidis), Jalil Tahir, Armand Drevina, Sebair Ljatifi (52. Denis Pozder), Aboudoul-Rachid Tchadjei (76. Emeraude Kongolo) - Trainer: Kevin Kruth

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Elyesa Kursunlu (23.), 1:1 Denis Pozder (72.), 1:2 Denis Pozder (83.), 2:2 Luis Göker (90.+4)