Aus "FuPa Bayliga" wird "FuPa Bayern"

Ab sofort heißt das neue Zuhause der bayerischen Verbandsligen, mit allen Statistiken, Spielen, Livetickern und Tabellen also "FuPa Bayern" (www.fupa.net/region/bayern). Damit sind die Regionsbezeichungen fupa-weit einheitlich und analog zum jeweiligen Verbands- bzw. Bezirksgebiet. Mit im Monat Mai starken 845.000 Visits und rund 9,4 Millionen Seitenaufrufen (PIs) rangiert "FuPa Bayern" übrigens auf Rang 16 der aktuell 43 FuPa-Gebiete. Seit Jahren behauptet man seinen Platz in den Top-20. Alle Gebiete in Summe erreichten im Monat Mai stolze 27,2 Mio. Visits bei 321,6 Mio. Seitenaufrufen. 💪🏻 Was die PIs betrifft, würde FuPa damit - blickt man auf die IVW-Zahlen des Monats Mai - auf Platz 8 aller deutschen Online-Portale rangieren (wenn es dort gelistet wäre).



Auch vor der Fusion mit FuPa war das "Bayliga"-Portal bereits fester Bestandteil der Online-Routinen aller bayerischen Amateurfußballfans. Bei "Bayliga" waren unmittelbar nach Schlusspfiff, zum Teil auch in der Halbzeitpause, die Ergebnisse, Torschützen, und später auch die Aufstellungen aller Bayernliga- und Landesliga-Spiele abrufbar. In einer Zeit, in der Aufstellungen und Torschützen schwer bis gar nicht online abrufbar waren. In der Tageszeitung gab's diese Daten frühestens am Montagmorgen in der Zeitung zu lesen. Und das oftmals auch nur von der Mannschaft aus der eigenen Region. "Bayliga.de" lieferte diesen gesamt-bayerischen Überblick exklusiv - zeitnah und lückenlos.



Mit der Fusion von "Bayliga.de" und FuPa im Jahr 2010 wurden sämtliche Archivdaten aus der damals eingleisigen Bayernliga bis ins Jahr 1963 ins FuPa-Archiv übernommen - bis ins Jahr 1991 mit Aufstellungen und Torschützen. Auch die Bundesliga-Daten - inkl. aller Einsätze, Tore und Spielminuten, hatte Gerd Jung mit Team seit Gründung 1963 lückenlos erfasst! Ein Schatz, auf den die FuPa-Nutzer nach wie vor gerne zurückgreifen. Und so endet auch am heutigen 11. Juli 2024 nicht das "Bayliga-Vermächtnis". Einzig der Name ändert sich: aus "Bayliga" wird "FuPa Bayern". ⚽️