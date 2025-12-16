Aus der Ober- in die Kreisliga: Warum Grams den LSK verlässt

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat den Abgang von Mittelfeldspieler Leo Grams bekanntgegeben. Den 22-Jährigen zieht es aber keinesfalls zu einem LSK-Konkurrenten, sondern in die Kreisliga. Nach der Verpflichtung von Samir Rabbi und dem Abgang von Haris Zlomusica ist es bereits die dritte Veränderung im Kader der Salzstädter.

Grams wechselte im Sommer 2024 vom MTV Treubund Lüneburg zum Sport-Klub, nachdem er zuvor einen Kreuzbandriss ausgeheilt hatte. In der aktuellen Spielzeit kam der Mittelfeldmann aber erst zu vier Kurzeinsätzen und insgesamt 42 Spielminuten. Trotzdem „gilt er als eines der größten Fußballtalente unserer Region“, wie der Oberligist über seine Vereinskanäle zur Verabschiedung schreibt.

Dass sich Grams nun für einen anderen Weg entschieden hat, hat demnach auch einen Grund. Er wird zu seinem Heimatverein SV Eddelstorf zurückkehren, der derzeit in der Kreisliga um den Klassenerhalt kämpft. Grams ist nicht der einzige LSK-Spieler mit Eddelstorf-Vergangenheit: Torjäger Malte Meyer empfahl sich mit 46 Bezirksliga-Toren über den SVE für den damaligen Viertligisten, für den er seitdem 62 Treffer erzielte.