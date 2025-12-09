Schwerer Verlust: Schneverdingens Knipser schließt sich LSK an

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat am Dienstagnachmittag seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt. Der Fünftligist bediente sich dafür beim Landesligisten TV Jahn Schneverdingen und lotst deren Top-Torjäger in die Salzstadt. Zudem freut sich der LSK endlich auf einen Linksfuß.

Samir Rabbi glückten in seinen bisherigen 16 Landesliga-Einsätzen neun Saisontore für den TV Jahn Schneverdingen. Zuletzt verabschiedete sich der Angreifer mit einem Doppelpack beim 4:2-Erfolg gegen den TSV Etelsen von seinem Heimpublikum. Rabbi wurde beim Buchholzer FC ausgebildet, bei dessen Stadtrivalen TSV 08 er bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. Zwischenzeitlich machte der 26-Jährige auch bereits einen Abstecher zur SV Eintracht Lüneburg, nun möchte er die Offensive des LSK verstärken.

Der Neuzugang folgt damit auch dem Lockruf seiner ehemaligen Jahn-Teamkollegen Wilson Pinto Coelho und William Monteiro, die seit dem vergangenen Sommer die Fußballschuhe für die Salzstädter schnüren. Schneverdingen legte dem Torjäger wiederum keine Steine in den Weg, sodass er bereits zum neuen Jahr für seinen neuen Klub spielberechtigt ist. Ein Grund dafür sei auch gewesen, dass der TVJ seine Ziele nicht mehr erreichen könne.