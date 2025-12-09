Schwerer Verlust: Schneverdingens Knipser schließt sich LSK an

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat am Dienstagnachmittag seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt. Der Fünftligist bediente sich dafür beim Landesligisten TV Jahn Schneverdingen und lotst deren Top-Torjäger in die Salzstadt. Zudem freut sich der LSK endlich auf einen Linksfuß.
Samir Rabbi glückten in seinen bisherigen 16 Landesliga-Einsätzen neun Saisontore für den TV Jahn Schneverdingen. Zuletzt verabschiedete sich der Angreifer mit einem Doppelpack beim 4:2-Erfolg gegen den TSV Etelsen von seinem Heimpublikum. Rabbi wurde beim Buchholzer FC ausgebildet, bei dessen Stadtrivalen TSV 08 er bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. Zwischenzeitlich machte der 26-Jährige auch bereits einen Abstecher zur SV Eintracht Lüneburg, nun möchte er die Offensive des LSK verstärken.
Der Neuzugang folgt damit auch dem Lockruf seiner ehemaligen Jahn-Teamkollegen Wilson Pinto Coelho und William Monteiro, die seit dem vergangenen Sommer die Fußballschuhe für die Salzstädter schnüren. Schneverdingen legte dem Torjäger wiederum keine Steine in den Weg, sodass er bereits zum neuen Jahr für seinen neuen Klub spielberechtigt ist. Ein Grund dafür sei auch gewesen, dass der TVJ seine Ziele nicht mehr erreichen könne.
Trotz eines beachtlichen vierten Rangs scheint der Jahn einen noch größeren Wurf in dieser Spielzeit in Aussicht gehabt zu haben. Der Rückstand auf Primus Drochtersen/Assel II beträgt aber bereits elf Zähler, im Bezirkspokal musste die Mannschaft von Trainer Felix Beck früh in Egestorf die Segel streichen. Mit den Lüneburgern möchte Rabbi nun den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen schaffen.
LSK-Trainer Tarek Gibbah über die Vereinskanäle: „Mit Samir gewinnen wir einen weiteren Spieler, der in der Offensive fast jede Position besetzen kann. Er weiß, wo das Tor steht, ist vor allem stark im Eins gegen Eins. Er bereitet auch gerne Tore vor. Samir ist übrigens unser erster Linksfuß im Kader. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von uns überzeugen konnten!“