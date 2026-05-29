Aufstiegsrunde: ETV träumt von der Regionalliga-Rückkehr

Lamine Beuck setzt sich im Oberligaspiel gegen Dassendorfs Kerim Carolus durch. – Foto: Emil Skalicky

Für den Eimsbütteler TV beginnt an diesem Wochenende der nächste große Abschnitt einer ohnehin bemerkenswerten Saison. Die Oberliga-Herren des ETV starten in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. In einer Vierergruppe mit den Vertretern aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen werden zwei freie Plätze vergeben. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden - drei Spiele, zwei Tickets, ein großes Ziel.

Der ETV vertritt Hamburg in dieser Aufstiegsrunde, nachdem die Mannschaft in der Oberliga Hamburg eine starke Saison gespielt und sich in einem engen Rennen behauptet hat. Am Ende standen 78 Punkte und 101 erzielte Tore. Nur Meister ETSV Hamburg lag vor den Eimsbüttelern, die nun aber die Chance bekommen, die Rückkehr in die Regionalliga perfekt zu machen.

Auftakt gegen Egestorf/Langreder

Das erste Spiel steigt bereits am Samstag, 30. Mai, um 14 Uhr. Gegner ist der 1. FC Germania Egestorf/Langreder, Tabellenzweiter der Oberliga Niedersachsen. Gespielt wird im Stadion an der Ammerke in Barsinghausen. Für den ETV ist es direkt ein richtungsweisender Auftakt, weil in einer so kurzen Runde jeder Punkt enorm ins Gewicht fällt.

Am Dienstag, 3. Juni, folgt dann das Heimspiel gegen den SV Todesfelde. Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein kommt um 19 Uhr ins Stadion Hoheluft. Zum Abschluss trifft der ETV am 7. Juni um 14 Uhr im Günther-Volker-Stadion in Celle auf den Blumenthaler SV, den Meister der Bremen-Liga.

Damit wartet ein kompaktes und anspruchsvolles Programm. Drei Spiele innerhalb von gut einer Woche entscheiden darüber, ob der ETV nach der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Nord spielt.

„Der ETV möchte in die Regionalliga“

Beim ETV ist die Vorfreude entsprechend groß. Albrecht Gundermann, 1. Vorsitzender der Fußballabteilung, sieht die Aufstiegsrunde als verdiente Belohnung für die Entwicklung der Mannschaft: „Diese Spiele - insbesondere das Heimspiel gegen Todesfelde - sind die Krönung einer starken Saison und das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unseres Trainerteams mit einer sehr jungen und hochmotivierten Mannschaft.“

Der Anspruch ist dabei klar formuliert. Gundermann sagt: „Jetzt wollen wir sehen, wie weit wir noch kommen. Der ETV möchte in die Regionalliga.“

Genau darin liegt der Reiz dieser Runde. Der ETV hat bereits gezeigt, dass die Mannschaft trotz Veränderungen im Saisonverlauf stabil bleiben kann. Besonders bemerkenswert war, dass Eimsbüttel auch nach dem Winterabgang von Torjäger Merlin Sinanovic weiter stark punktete und die Aufstiegsrunde erreichte. Die Verantwortung verteilte sich auf mehrere Schultern, die Mannschaft blieb im Rhythmus - und geht nun mit viel Selbstvertrauen in diese drei Spiele.

Heimspiel an der Hoheluft

Das Heimspiel gegen Todesfelde wird im Stadion Hoheluft ausgetragen, der Spielstätte des benachbarten SC Victoria Hamburg am Lokstedter Steindamm. Karten gibt es ab fünf Euro. Stehplatztickets für Kinder bis zehn Jahre sind kostenlos, Jugendliche zahlen fünf Euro, Erwachsene acht Euro. Ermäßigte Stehplatztickets kosten ebenfalls fünf Euro. Sitzplätze auf der Haupttribüne gibt es für zwölf Euro, ermäßigte Tribünentickets für Schwerbehinderte kosten fünf Euro.

Für den ETV ist die Hoheluft derzeit eine wichtige Ausweichbühne. Das eigene Stadion im Sportpark Eimsbüttel, in dem der Verein noch in der Regionalliga-Saison 2023/24 spielte, wurde vor zwei Jahren abgerissen und bislang nicht ersetzt. Im Bezirk Eimsbüttel steht aktuell kein regionalligataugliches Stadion zur Verfügung.

Sollte der ETV den Aufstieg schaffen, wäre die neue Heimspielstätte in der Regionalliga der Sportpark Hinschenfelde des TSV Wandsetal. Auch das zeigt, wie groß der organisatorische Aufwand hinter einem möglichen Aufstieg ist. Sportlich wäre die Rückkehr ein Erfolg, strukturell müsste der Verein weiter improvisieren.

Auch Hölschers besondere Rolle bleibt spannend

Eine besondere Geschichte rund um den ETV bleibt zudem Jasper Hölscher. Der erfahrene Spieler ist gleichzeitig Co-Trainer der U21 des Hamburger SV. Sollte der ETV aufsteigen, würde er mit seinem Verein in jener Liga landen, in der auch sein Arbeitgeber mit der U21 spielt. Hölscher hatte zuletzt betont, dass seine Tätigkeit beim HSV immer Priorität habe, der ETV für ihn aber ein wichtiger sportlicher Ausgleich sei. Wie sich diese Konstellation im Aufstiegsfall entwickeln würde, bleibt abzuwarten.

Drei Gegner, ein Ziel

Die Aufstiegsrunde bietet dem ETV nun die Chance, eine starke Saison weiter zu veredeln. Gegen Egestorf/Langreder, Todesfelde und Blumenthal wird sich zeigen, wie weit diese junge Mannschaft bereits ist. Zwei der vier Teilnehmer steigen auf - die Ausgangslage ist also offen, aber anspruchsvoll.

Für Eimsbüttel ist es mehr als nur eine Zugabe. Die Mannschaft hat sich diese Bühne erarbeitet, der Verein formuliert den Wunsch nach der Regionalliga klar, und das Heimspiel an der Hoheluft kann zu einem besonderen Abend werden. Nach einer Saison mit 101 Oberliga-Toren steht der ETV nun vor drei Spielen, die den nächsten großen Schritt bedeuten können.

Termine der ETV-Aufstiegsrunde

Samstag, 30. Mai, 14 Uhr:

1. FC Germania Egestorf/Langreder - Eimsbütteler TV

Stadion an der Ammerke, Barsinghausen

Dienstag, 3. Juni, 19 Uhr:

Eimsbütteler TV - SV Todesfelde

Stadion Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87

Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr:

Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV

Günther-Volker-Stadion, Celle

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