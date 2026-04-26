Aufstieg! Vom Absturz zur Dominanz - BSV schreibt seine Comeback-Story

Mittendrin die Vereinslegende: Ex-Spieler und jetzt Trainer Salim Aichaoui. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi

Der Buxtehuder SV ist zurück auf der überkreislichen Bühne: Mit einem klaren Sieg gegen den FC Süderelbe III sichert sich der Klub die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga.

Schon früh stellte der BSV die Weichen auf Sieg. Fadi Hamze traf bereits in der 5. Minute zur Führung, Serdar Aydin legte nach gut 20 Minuten nach. Nach der Pause sorgten Kerem Tan, Mazlum Mücahit Tarkocin und Nikolaos Kalpaktsis für den klaren Endstand. Mit nun 64 Punkten und einem Torverhältnis von 91:19 ist dem Team die Meisterschaft in der Kreisliga nicht mehr zu nehmen.

Der Buxtehuder SV hat den letzten Schritt gemacht und sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Beim 5:0-Erfolg gegen den FC Süderelbe III ließ der Tabellenführer keine Zweifel aufkommen und krönte eine dominante Saison.

Von der Oberliga bis in die Kreisliga - und zurück

Der Aufstieg markiert den vorläufigen Höhepunkt einer bemerkenswerten Entwicklung. Noch in der Saison 2016/17 spielte der Buxtehuder SV in der Oberliga Hamburg, ehe der Klub sportlich abstürzte und zwischenzeitlich sogar in der damaligen Kreisliga B landete.

Nun ist die Rückkehr auf die überkreisliche Ebene perfekt. Der Titelgewinn bedeutet den Aufstieg in die Bezirksliga - und damit den nächsten Schritt zurück in höhere Gefilde. Die Zahlen unterstreichen die starke Spielzeit eindrucksvoll. In 24 Spielen kassierte der BSV nur zwei Niederlagen, stellte mit Abstand die beste Offensive und eine der stabilsten Defensiven der Liga.

Auch der Vorsprung auf die Konkurrenz ist deutlich: Elf Punkte beträgt der Abstand auf Verfolger Hellas United Hamburg. Die Meisterschaft ist damit nicht nur verdient, sondern Ausdruck einer konstant starken Saison.

Nächster Schritt auf dem Weg nach oben

Für den Buxtehuder SV endet damit eine erfolgreiche Spielzeit - und gleichzeitig beginnt die nächste Herausforderung. In der Bezirksliga wird das Niveau deutlich anziehen, doch der Klub hat gezeigt, dass er wieder auf dem richtigen Weg ist.

Die Rückkehr auf die überkreisliche Bühne ist geschafft - und nach den vergangenen Jahren ein klares Signal: Der BSV ist zurück - mittendrin: Trainer Salim Aichaoui, der als Spieler den gesamten Weg zurückgelegt hat.

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