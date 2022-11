Aufsteiger führt Bezirksliga an! Was ist das Parsberger Erfolgsrezept? Der sich weiter fortsetzende Höhenflug des Neulings wirft zwangsläufig die Frage auf: Was entsteht da an der Hatzengrün?

Nicht etwa Bach, Kosova oder Bad Abbach grüßen gegenwärtig von der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd. Nein, Parsberg hat sich am 17. Spieltag auf den Thron gesetzt – mit einem fulminanten 3:0-Heimtriumph inklusive zweier Traumtore über den bisherigen Ersten FC Kosova. Spätestens zum jetzigen Zeitpunkt sollte klar sein, dass der TVP kein stinknormaler Aufsteiger zu sein scheint. Doch was entsteht da in Parsberg, das im Herbst 2019 mit einem Bein in der Kreisklasse stand und sich seither kontinuierlich nach vorne gearbeitet hat? Kontinuierliche und bodenständige Arbeit, das ist in dem Fall ein gutes Stichwort. Wir haben bei Trainer Stefan Weber nachgebohrt.

So ganz aus dem Nichts kam der Erfolg an die Hatzengrün nicht zurück. Die Zahlen jedenfalls sind grandios: Seit der Amtsübernahme Webers Anfang 2020 holte die Mannschaft einen famosen Punkteschnitt von 2,25. Erst der nicht mehr für mögliche gehaltene Kreisliga-Erhalt am Ende der abgebrochenen Corona-XL-Saison, ein Jahr darauf die hochverdiente Meisterschaft in der Kreisliga. Und ein Ende des Höhenflugs scheint nicht in Sicht. Denn in der Bezirksliga machen die Parsberger einfach so weiter wie bisher. Vier Siege in Serie ließen die Weber-Elf nun auf die Eins schießen. Man stellt den zweitbesten Angriff und die beste Abwehr ligaweit. Doch was ist nun das Erfolgsgeheimnis?



FuPa: Den Herbstmeister aus Regensburg mal eben 3:0 abgeschossen! Wie bleibt Dir der vergangene Sonntag in Erinnerung?

Stefan Weber (46): Ich bin sehr stolz auf die Mannschaftsleistung. Zu meinen Jungs habe ich vor dem Spiel in der Kabine gesagt, sie sollen diese Bühne nutzen und sich bestmöglich präsentieren. Und das ist uns – vor allen Dingen in den ersten Halbzeit – eindrucksvoll gelungen. Natürlich gehört auch das entsprechende Spielglück dazu. Aber insgesamt waren wir vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel.



Jetzt seid Ihr sogar Tabellenführer der Bezirksliga Süd – eine Momentaufnahme oder doch mehr?

Natürlich ist der Tabellenstand wichtig für die Psyche und auch für die eigene mentale Stärke. Trotzdem sind erst 17 Spieltage gespielt und noch 13 ausstehend. Noch sind 39 Punkte zu vergeben und es kann noch ganz, ganz viel passieren. Wer nach 17 Spieltagen ganz vorne steht, hat noch nicht so viel verkehrt gemacht in dieser Saison (schmunzelt). Aber es ist aktuell nur eine Momentaufnahme, wenngleich eine schöne.



Was ist diese Saison für den TV Parsberg möglich? Was die Zielsetzung?

Ich arbeite bei der Sparkasse, bin ein Zahlen- und Faktenmensch. Wir haben uns vor der Saison auf ein Ziel verständig, welches war, irgendwo um den fünften bis siebten Platz mitzuspielen. Hierzu habe ich im Schnitt der letzten fünf Jahre bestimmte Punkte ausgerechnet, damit wir das schaffen. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben und es sind noch Spieltage übrig, dann werden wir sicherlich auch neue Ziele formulieren. Da sind wir alle Sportler genug. Ich möchte die Jungs da auch nicht bremsen oder ihnen irgendwie eine Chance verbauen. Aktuell haben wir immer noch das Ziel „fünfter bis siebter Platz“ und dann schauen wir mal, was an Restsaison übrig ist und was am Ende rausspringt.