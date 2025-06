Aufsteiger droht ungewohnte Landesliga-Staffel - "Wäre Katastrophe"

Der USC Altenautal hat vier Entscheidungsspiele überstanden und ist als einziger Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga aufgestiegen. – Foto: Thorsten Zelinski

FuPa Westfalen hat euch bereits eine mögliche Landesliga-Staffeleinteilung präsentiert. Es wird klar: 17 Mannschaften möchten in der ostwestfälischen Landesliga 1 spielen. Im Normalfall werden 64 Landesligisten jedoch in vier 16er-Staffeln aufgeteilt. Als wahrscheinlichster Kandidat für die Nichtberücksichtigung gilt der Aufsteiger USC Altenautal aus dem Fußball-Kreis Paderborn, in Ostwestfalen vielen möglicherweise noch besser bekannt als SV Atteln. Atteln ist ein Stadtteil von Lichtenau, das südlich an den Hochsauerlandkreis grenzt, womit klar wird, dass der USC von allen OWL-Landesliga-Mannschaften am südlichsten gelegen ist. Daher droht die Einteilung in die Landesliga 2! FuPa Westfalen hat mit dem Sportlichen Leiter Jörg Kahmen gesprochen, der klar macht, dass die Staffel 2 eine "reine Vollkatastrophe" wäre.

"Das waren wirklich turbulente Tage. Nun haben wir die Feierlichkeiten erstmal beendet. Das Schützenfest war bei uns auch noch. Jetzt geht es auf Mannschaftsfahrt und wir harren der Dinge, die da kommen. Die Einteilung in die Staffel 2 wäre für uns nicht nachvollziehbar und eine reine Vollkatastrophe. Der nächste Verein, den wir um die Ecke hätten, wäre Erlinghausen mit 30 Kilometern. Und Bad Westernkotten, die rund 40 Kilometer entfernt sind. Und der Rest wären Strecken von 1,5 bis 2 Stunden, oder sogar noch mehr bis runter in das Siegerland. Das wäre der Wahnsinn aus unserer Sicht und total nicht nachzuvollziehen. Wir haben immer mit den Paderborner Vereinen zusammengespielt. Wir hätten sechs Derbys, wenn wir in die Staffel 1 reinkommen. Und deswegen stellen wir beim Verband natürlich einen Antrag auf die Einteilung in die Staffel 1", so Kahmen. Als Lösung kann sich nur anbieten, dass der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) erstmals nach vielen Jahren wieder ungerade Staffeln zugunsten einzelner Vereine schafft. Um genau zu sein, müsste die Staffel 1 mit 17 Mannschaften spielen und die Staffel 2 dementsprechend nur mit 15 Mannschaften.