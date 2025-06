So könnten die Landesliga-Staffeln 2025/26 aussehen

Der USC Altenautal, ein Fusionsverein aus dem Jahre 2021 (Vorgänger: SV Atteln, ein langjähriger Bezirksligist seit 2004), steigt erstmals in die Landesliga auf. Am gestrigen Sonntag wurde in einem dramatische Finale der Vizemeister-Aufstiegsrunde der SC Greven 09 mit 3:2 nach Verlängerung bezwungen. Der Verein aus dem Fußball-Kreis Paderborn dürfte sich selbst in der OWL-Staffel 1 sehen. Doch dort gibt es einen Überhang, da mit dem FC Nieheim und dem Delbrücker SC zwei OWL-Mannschaften aus der Westfalenliga 1 abgestiegen sind. Geographisch gesehen ist der USC die südlichste Mannschaft und könnte daher der Staffel 2 zugeteilt werden.

Dort ist der FC Borussia Dröschede nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den SV Eintracht Ahaus als einziger Landesliga-Vizemeister verblieben.

Auch in der "Ruhrpott"-Staffel 3 wird es eng, die vielfach ein neues Gesicht bekommen dürfte. Gleich zwei Westfalenliga-Absteiger (Lüner SV und SV Sodingen) und vier Aufsteiger (TuS Eichlinghofen, VfL Kamen, BV Herne-Süd und FC Altenbochum) wünschen sich dort ihr neues Zuhause.

Eine Mannschaft aus dem Westen muss jedoch "in den sauren Apfel beißen" und künftig in der Landesliga 4 Richtung Münsterland reisen. FuPa Westfalen hat sich für den FC Marl entschieden, der im nördlichen Ruhrgebiet gelegen damit künftig auf seine Recklinghäuser Kreis-Nachbarn SV Dorsten-Hardt, SV RW Deuten und SV Lembeck treffen würde. Die Stadt Dorsten hat erstmals drei Landesligisten.