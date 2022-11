Edward Hinz wird Co-Spielertrainer beim FC Deggendorf – Foto: Verein

»Aufbruchstimmung«: FC Deggendorf verpflichtet Hinz Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler wechselt vom TSV Seebach zum A-Klassisten und wird dort Co-Spielertrainer

Der FC Deggendorf hatte in der jüngeren Vergangenheit wenig Grund zur Freude und dümpelt seit Jahren fast immer in der unteren Tabellenhälfte der A-Klasse herum. Auch in dieser Spielzeit läuft es alles andere als rund, aktuell belegt das Team des im Sommer installierten Spielertrainers Andreas Wagner nur den vorletzten Rang. Nun kann der Verein aber mit einer namhaften Verpflichtung aufhorchen lassen: Edward Hinz kommt vom TSV Seebach zum FCD und wird Chefanweiser Wagner als Co-Spielertrainer unterstützen.

Der Angreifer stand bisher in Diensten des Landesliga-Tabellenführers TSV Seebach. Bis Anfang Oktober kam Hinz bei seinem Ex-Klub regelmäßig zum Einsatz, absolvierte zehn Partien und erzielte dabei drei Treffer. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung stand der 22-Jährige schon seit einigen Wochen nicht mehr im Kader des Bayernliga-Anwärters. In seiner Nachwuchszeit kickte Edward Hinz fünf Jahre beim 1. FC Nürnberg und absolvierte für die Franken unter anderem 42 Spiele (14 Tore) in der U19-Bundesliga. Der abschlussstarke Stürmer hätte dann sogar einen Vertrag im Regionalliga-Team des Traditionsklubs bekommen, zog aber eine Rückkehr in die Heimat vor. Nach einem etwas glücklosen Engagement bei seinem Jugendverein, der SpVgg GW Deggendorf, zog es Hinz im Sommer 2021 zum TSV Seebach, bei dem er vor allem in seiner Premieren-Saison mit zwölf Saisontoren zu überzeugen wusste.









Die Verantwortlichen des FC Deggendorf freuen sich über ihren Transfercoup – Foto: Verein