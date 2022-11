Auf Amasya Spor wartet den Spitzenreiter

Der SV Blau-Weiβ Langförden gewann bereits am Mittwoch mit 2:0 gegen den TuS Frisia. Gestern gewann das Schlusslicht, der SV Blau-Weiß Lüsche, erstmals in dieser Saison. Es gab noch eine Überraschung: Die Schwarz-Weißen aus Osterfeine besiegten die Vechteraner Sportfreunde.

SV Schwarz-Weiβ Osterfeine-SFN Vechta 3:2

Es war ein ganz wichtiger Sieg für die Osterfeiner. Maximilian Bei-Der-Hake traf früh. Zehn Minuten später schoss Jonas Hardt den Ball ins eigene Tor und so stand es bereits 2:0. Vorm Ende der ersten Halbzeit verkürzte Arben Gashi aber auf 2:1. In der 67. Minute der Partie schien Julian Stöppelmann die Partie zu entscheiden. Recht spannend wurde es trotz einiger Vechteraner Chancen nicht mehr. Erst in der Schlussminute trafen die Gäste zum zweiten Mal: Osterfeiner Christian Hegerfeld traf ins eigene Tor.

SV Blau-Weiβ Lüsche – TuS Emstekerfeld 2:0

Die Lüscher gewannen dank zweier später Tore. Die Freude war also sehr groß. Max Hoormann und Halil Ablak trafen jeweils.