Auch Hansa Friesoythe in Biene Ohne Chance David Elfert eröffnet den Torreigen

Holthausen/Biene auf der Suche nach DEM Gegner

Erneut große Freude in Biene über einen grandiosen Sieg gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg.

Biene ist wieder einmal sehr stark in die Partie gekommen und konnte nach 20 Minuten schon über den 2. Treffer jubeln. Zuvor hatte David Elfert in Minute 17 die Führung erzielt, ehe dann Johannes Wintermann nur 3 Minuten später eben diesen Treffer zum 2:0 folgen ließ.

Damit ist die 1. Halbzeit aber schon fast erzählt. Biene lässt die Zügel nach dem Doppelschlag etwas schleifen und so kommt Hansa zu zwei guten Möglichkeiten die aber ungenutzt bleiben. So geht es dann mit dieser beruhigenden Führung in die Kabine.