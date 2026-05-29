Auch der Kapitän geht: FC Augsburg II verabschiedet 7 Spieler Wie üblich reges Kommen und Gehen in der Sommerpause bei der U23 des Bundesligisten von Presse FCA/mwi · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

Nach sieben Jahren ist Schluss für Hendrik Hofgärtner beim FC Augsburg. – Foto: Imago Images

Die U23 des FC Augsburg hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. Lange Zeit drohte der Abstieg, letztlich konnte sich die Elf von Coach Markus Feulner aber direkt retten. Wie üblich bei den Profireserven herrscht auch in dieser Sommerpause ein reges Kommen und Gehen. Nun haben die Fuggerstädter bekanntgegeben, dass sich mit Hendrik Hofgärtner, David Deger, Dominik Lindermeir, Fynn Heinze, Kristijan Taseski, Nick Rasoulinia und Moritz Kaube sieben Akteure verabschieden werden.

Hendrik Hofgärtner

Nach sieben Jahren endet die Zeit von Hendrik Hofgärnter im rot-grün-weißen Trikot. Mit 172 Partien – 25 davon in der Spielzeit 2025/26 – ist der Mittelfeldmann sowohl Rekordspieler der U23 als auch der FCA-Akteur mit den meisten Einsätzen in der Regionalliga Bayern. Der 30-Jährige schließt sich dem TSV Gilching-Argelsried an. David Deger

David Deger schloss sich dem FCA im Frühjahr 2013 an und ging ab der Saison 2013/14 als Teil der U14 auf Punktejagd für den FCA. Damit ist der 26-Jährige der dienstälteste Spieler der Fuggerstädter und durchlief zahlreiche Nachwuchsteams.

Dominik Lindermeir

Mehr als sein halbes Leben verbrachte Dominik Lindermeir an der Donauwörther Straße: In der U11 schloss sich der Königsbrunner dem FCA an. Fynn Heinze

Genau eine Dekade beträgt die Zeit von Fynn Heinze beim FC Augsburg. 2016 schloss sich der der damals 10-Jährige den Fuggerstädtern an und verbrachte insgesamt zehn Spielzeiten beim FCA.