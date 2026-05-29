Auch der Kapitän geht: FC Augsburg II verabschiedet 7 Spieler

Die U23 des FC Augsburg hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. Lange Zeit drohte der Abstieg, letztlich konnte sich die Elf von Coach Markus Feulner aber direkt retten. Wie üblich bei den Profireserven herrscht auch in dieser Sommerpause ein reges Kommen und Gehen. Nun haben die Fuggerstädter bekanntgegeben, dass sich mit Hendrik Hofgärtner, David Deger, Dominik Lindermeir, Fynn Heinze, Kristijan Taseski, Nick Rasoulinia und Moritz Kaube sieben Akteure verabschieden werden.
Hendrik Hofgärtner
Nach sieben Jahren endet die Zeit von Hendrik Hofgärnter im rot-grün-weißen Trikot. Mit 172 Partien – 25 davon in der Spielzeit 2025/26 – ist der Mittelfeldmann sowohl Rekordspieler der U23 als auch der FCA-Akteur mit den meisten Einsätzen in der Regionalliga Bayern. Der 30-Jährige schließt sich dem TSV Gilching-Argelsried an.
David Deger
David Deger schloss sich dem FCA im Frühjahr 2013 an und ging ab der Saison 2013/14 als Teil der U14 auf Punktejagd für den FCA. Damit ist der 26-Jährige der dienstälteste Spieler der Fuggerstädter und durchlief zahlreiche Nachwuchsteams.
Dominik Lindermeir
Mehr als sein halbes Leben verbrachte Dominik Lindermeir an der Donauwörther Straße: In der U11 schloss sich der Königsbrunner dem FCA an.
Fynn Heinze
Genau eine Dekade beträgt die Zeit von Fynn Heinze beim FC Augsburg. 2016 schloss sich der der damals 10-Jährige den Fuggerstädtern an und verbrachte insgesamt zehn Spielzeiten beim FCA.
Kristijan Taseski
Mit 87 Regionalliga-Einsätzen (fünf Tore, fünf Assists) reiht sich Kristijan Taseski auf Platz 16 der U23-Rekordspieler ein. 2018 als U16-Spieler zum FCA gekommen, zählte der Nordmazedonier in der Meistersaison 2021/22 zu den Leistungsträgern der U19 und darf sich Staffelmeister der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest nennen. Auch in der U23 gehörte der ehemalige Junioren-Nationalspieler zum Stammpersonal – bis ihn am 2. November 2024 ein Kreuzbandriss ausbremste. Der Abwehrmann kämpfte sich aber zurück und gab im Oktober 2025 beim Stadtderbysieg sein Comeback. Es folgten 20 weitere Spiele.
Nick Rasoulina
Aus Köln kam Nick Rasoulinia im Sommer 2021 nach Augsburg. Für die U23 absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 57 Spiele in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei einen Treffer. In seiner ersten Saison beim FCA wurde er mit der U19 direkt Staffelmeister der damaligen A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und stand dabei 13 Mal auf dem Feld (zwei Tore). In der Folgesaison führte er die U19 als Kapitän aufs Feld und kam erneut auf 13 Spiele.
Moritz Kaube
Moritz Kaube wechselte im Sommer 2023 vom FC Eintracht Bamberg zum FCA. Ende Oktober 2024 zog er sich eine schwere Knieverletzung zu. Anderthalb Jahre dauerte es, bis er schließlich am 27. März 2026 sein lang ersehntes Comeback feiern durfte. In den verbleibenden zehn Saisonspielen stand er jedes Mal auf dem Feld und legte noch zwei Tore auf.