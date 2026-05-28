TSV Gilching holt Ex-Kapitän des FC Augsburg II aus der Regionalliga Bezirksliga Oberbayern von Tobias Huber · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Präsentation des ersten, hochkarätigen Neuzugangs: der 30-jährige Mittelfeldspieler Hendrik Hofgärtner (M.) mit Abteilungsleiter Stefan Schwartling, Sportlichem Leiter Maximilian Hölzl, Trainer Christian Rodenwald und Teambetreuer Matthias Klaas (v.l.). – Foto: TOH

Hendrik Hofgärtner wechselt von Augsburg II zum TSV Gilching. Der 30-Jährige war dort fünf Jahre lang Kapitän und spielte 170-mal für die Reserve.

Wer wünscht sich nicht so einen Spieler in der eigenen Mannschaft? „Er ist als Fußballer, aber auch als Mensch eine Zehn von Zehn“, schwärmt Christian Rodenwald über Hendrik Hofgärtner. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried ist hellauf begeistert vom ersten Neuzugang für die kommende Saison, in der der Fußball-Bezirksligist nach Rang vier in dieser Runde ganz nach oben möchte. Der 30-jährige Hofgärtner war bis zur abgelaufenen Saison Kapitän beim Regionalligisten FC Augsburg II. Im zentralen Mittelfeld zog er dort die Fäden, ehe ihn die Zusatzbelastung aufgrund der Aufgaben im Nachwuchsbereich des FCA ab Februar etwas kürzertreten ließ. „Ich kann einfach nicht mehr so oft trainieren“, sagt Hofgärtner. Doch der gebürtige Ravensburger hat weiterhin auch noch große Lust, selbst zu spielen. Mit seinen Qualitäten möchte er in Zukunft dem TSV in der Bezirksliga weiterhelfen. Hofgärtner war in der Regionalliga auch für seine Standardstärke gefürchtet. „Ich freue mich sehr, das ist ein toller Verein mit einer schönen Anlage“, lobt der Routinier bei seiner Präsentation.

Ehemaliger Jugendnationalspieler wechselt in die Bezirksliga Sein neuer Trainer hat keine Bedenken, dass der 30-Jährige wegen seiner beruflichen Aufgaben im Augsburger Juniorenbereich öfter bei den Begegnungen fehlen könnte. „Bei unseren Heimspielen am Freitag ist es gar kein Problem. Und auch sonst werden wir Lösungen finden“, sagt Rodenwald. Vermittelt wurde der Transfer vom Ex-Gilchinger Fabio Leutenecker. „Er hat mir den Tipp gegeben, mich nach meinem Umzug nach Untermenzing in Gilching zu melden“, berichtet Hofgärtner, der mit 13 Jahren in die Nachwuchsakademie des Bundesligisten SC Freiburg gewechselt war. Dort wurde er zum Jugendnationalspieler und spielte insgesamt siebenmal für die U17 und U18 des DFB. Im Sommer 2017 kehrte er dem Breisgau den Rücken und schloss sich dem damaligen Nordost-Regionalligisten Germania Halberstadt in Sachsen-Anhalt an. Seit Juli 2019 stand Hofgärtner beim FC Augsburg unter Vertrag, trug das Trikot der Fuggerstädter Reserve insgesamt 170-mal. In den vergangenen Jahren arbeitete er immer intensiver an seinen Zukunftsplänen. „Mein großes Ziel ist es, Profitrainer zu werden“, erzählt Hofgärtner.