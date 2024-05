ATSV glückt Derby-Coup, Hankofen profitiert – 2 Rote: Ammerthal remis

Spannende Spiele am Dienstagabend in der Bayernliga Nord! Der ATSV Erlangen gewann überraschenderweise gegen den favorisierten SC Eltersdorf 1:0, während der TSV Neudrossenfeld und die DJK Ammerthal ohne Sieger auseinandergingen.

Ammerthal kam besser in die Partie und hatten einige gute Chancen. Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte in der ersten Minute der Nachspielzeit konnte Deniz Koz denn 1:0 Führungstreffer für die Gäste erzielen. Neudrossenfeld kam mit mehr Dampf aus der Kabine und drückte auf den Ausgleich, Ammerthal konnte sich aber dagegenstemmen und auch gefährliche Nadelstiche nach vorne herausspielen. Der Ausgleichstreffer fiel in der 74. Minute durch Mikel Seiter nach Vorarbeit von Richard Schneider. Anschließend wurde die Partie vogelwild, unter anderem mit einer umstrittenen Roten Karte für Daniel Gömmel (Ammerthal). Auch DJK-Coach Florian Schlicker sah Rot. Durch die Punkteteilung kommt im Abstiegskampf keiner so wirklich vom Fleck.

Serdal Gündogan, Trainer DJK Ammerthal: "Wir hatten in der ersten Halbzeit größtenteils die Spielkontrolle und machten kurz vor der Halbzeit durch einen schönen Spielzug zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt das 1:0. In der zweiten Halbzeit drückte Neudrossenfeld, aber außer einen Pfostenschuss haben wir nichts zugelassen. Vorne hatten wir noch ein paar Chancen, spielten die aber nicht konsequent zu Ende. Als Knackpunkt würde ich einen klaren Elfer für uns, der aber nicht gepfiffen wurde, nennen. Dann kassierten wir einen unglücklichen Treffer. Am Ende ist man nicht ganz zufrieden, aber wir nehmen den Punkt mit und schauen nach vorne."