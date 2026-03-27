 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

ASV Süchteln schlägt Gnadental und klopft an der Relegation an

Landesliga 1: ASV Einigkeit Süchteln schlägt DJK Gnadental und rückt näher an SC Kapellen-Erft und DV Solingen heran. Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt.

von André Nückel · Gestern, 23:50 Uhr · 0 Leser
Süchteln setzt sich durch.
Süchteln setzt sich durch. – Foto: Hubert Wilschrey

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 25 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der ASV Einigkeit Süchteln bleibt auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, nachdem die Mannschaft ihr Heimspiel gegen die DJK Gnadental knapp für sich entscheiden konnte. Durch den Erfolg verkürzt Süchteln den Abstand nach oben und setzt die direkten Konkurrenten weiter unter Druck, während Gnadental im Tabellenmittelfeld verbleibt.Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt.

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Gestern, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
2
1
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann sein Heimspiel gegen die DJK Gnadental mit 2:1 und kommt damit auf 44 Punkte, wodurch der Abstand zu Rang zwei weiter verkürzt wird. In einer zunächst torlosen ersten Hälfte brachte Leo Heinrich Rennett die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Gnadental schnell und kam durch Marco Lüttgen zum Ausgleich (48.), wodurch die Partie wieder offen war. Das sollte aber nicht lange der Fall sein, denn Lars Prigge erzielte in der 65. Minute den erneuten Führungstreffer für Süchteln erzielte. Diesen Vorsprung brachte die Mannschaft schließlich über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die mögliche Relegation zur Oberliga, während Gnadental mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt. Das Bild trügt allerdings: Gnadental steckt im Abstiegskampf und könnte in der Gesamtrechnung fallen.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
16:00live
Spieltext TSV Solingen - DV Solingen

Morgen, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
13:00
Spieltext VfB Hilden II - VSF Amern

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext Solingen 03 - Nettetal

Morgen, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00
Spieltext SC Velbert - FC Remscheid

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext SC Kapellen - TuRU 80

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext SSV Born - Mennrath

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Spieltext FC Wülfrath - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath

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