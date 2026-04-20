Asperg zu neunt mit Aufholjagd, Flacht glänzt, Enzweihingen siegt spät

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SV Leonberg/Eltingen II – Spvgg Weil der Stadt 3:3
In Leonberg entwickelte sich ein Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt. Die Spvgg Weil der Stadt schien nach dem Doppelpack von Justin Schneider und dem Treffer von Salih Okan Karaman zum 1:3 in der 51. Minute bereits wie der sichere Sieger, was bei den Hausherren für sichtlich hängende Köpfe sorgte. Doch die Leonberger Reserve bewies eine unglaubliche Moral und rannte in der Schlussphase unermüdlich gegen die drohende Niederlage an. Innerhalb von nur drei Minuten drehten Orhan Tekin (79.) und erneut Philipp Hanke (82.) die Stimmung im Stadion komplett und sicherten dem SV Leonberg/Eltingen II in einem denkwürdigen Finale noch einen Punktgewinn.
TSV Flacht – Spvgg Warmbronn 6:2
Vor 120 Zuschauern gab es in Flacht ein torreiches Spektakel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nachdem Warmbronn früh in Führung gegangen war, drehte der TSV die Partie noch vor der Pause, musste jedoch kurz nach dem Seitenwechsel einen herben Dämpfer hinnehmen, als Kajeevan Sasikaran in der 49. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl entwickelte sich die Begegnung zur großen Bühne für Christopher Welsch, der mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 38. und 69. Minute die Gäste fast im Alleingang verzweifeln ließ. Den Schlusspunkt unter diese beeindruckende Machtdemonstration setzte Gianluca Buchholz in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 6:2-Endstand.
TSF Ditzingen – SpVgg Renningen 1:1
In Ditzingen sahen die Zuschauer ein intensives und taktisch geprägetes Duell, in dem beide Mannschaften verbissen um jeden Zentimeter Boden kämpften. Leon Kottucz versetzte die Heimfans bereits in der 15. Minute in einen Schockzustand, als er die Gäste aus Renningen früh in Führung brachte. In der Folge entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem Ditzingen unermüdlich gegen das Renninger Abwehrbollwerk anrannte, während die Uhr gnadenlos heruntertickte. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich in der 73. Minute durch Michael Moser, dessen Ausgleichstreffer die Schlussphase einläutete, in der jedoch keinem der beiden Teams mehr der entscheidende Lucky Punch gelingen wollte.
KSV Renningen – FC Gerlingen 1:4
Der FC Gerlingen lieferte beim KSV Renningen eine beeindruckende Vorstellung ab, die bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellte. Mit einem Doppelschlag durch Michael Widmann (21.) und Baran Arslantas (23.) sowie dem 0:3 durch Carl Luca Karden in der 37. Minute sorgten die Gäste für eine beruhigende Pausenführung und sichtlich konsternierte Gesichter bei den Gastgebern. Zwar keimte beim KSV nach dem Anschlusstreffer von Bekir Belkaya in der 56. Minute kurzzeitig Hoffnung auf, doch Josip Kulijer machte nur fünf Minuten später mit dem 1:4 endgültig den Deckel auf die Partie. Gerlingen kontrollierte die verbleibende Spielzeit souverän und feierte einen Auswärtserfolg.
SV Gebersheim – TSV Höfingen 2:4
In Gebersheim erlebten die Fans einen Blitzstart ihrer Elf, als Jan Kososky bereits in der 3. Minute zur Führung traf und das Stadion früh zum Kochen brachte. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, da der TSV Höfingen eine beeindruckende Reaktion zeigte und die Partie durch Rick Schuhmacher und Sebastian Schleweck noch vor der Pause komplett drehte. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Schuhmacher in der 78. Minute per Foulelfmeter seinen zweiten Treffer markierte und Andreas Felger kurz vor Ende auf 1:4 erhöhte. Der späte Treffer von Kevin Sholabomi in der Nachspielzeit (90.+4) war nur noch Ergebniskosmetik für Gebersheim, während Höfingen einen Sieg in der Fremde bejubelte.
SKV Rutesheim (U23) II – TSV Heimerdingen 1910 II 3:0
In dieser Begegnung der Reserveteams präsentierte sich die SKV Rutesheim als die abgeklärtere Mannschaft und feierte einen souveränen Heimerfolg. Lange Zeit hielt das Heimerdinger Bollwerk stand, doch kurz vor dem Seitenwechsel versetzten Tomas Gioia (40.) und Luan Haziraj (44.) den Gästen einen Doppelschlag, von dem sich diese nicht mehr erholen sollten. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Rutesheim das Geschehen weitestgehend und ließ defensiv kaum nennenswerte Großchancen zu. Den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand setzte Aykan Seymen pünktlich in der 90. Minute, was den Sieg der Hausherren perfekt machte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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TSV Bönnigheim – TSV Kleinglattbach 3:1
In Bönnigheim erlebten die 75 Zuschauer eine Partie, die maßgeblich durch die Effizienz kurz vor dem Pausenpfiff geprägt war. Yannick Gross avancierte zum Mann der ersten Halbzeit, indem er den Bann in der 40. Minute brach und in der Nachspielzeit (45.+2) mit seinem zweiten Treffer einen Doppelschlag perfekt machte. Kleinglattbach rannte im zweiten Durchgang leidenschaftlich gegen den Rückstand an, doch Jonas Zerweck sorgte in der 84. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Der späte Anschlusstreffer von Hector de Jesus Perez Morales in der 89. Minute kam für die Gäste zu spät, um den Heimsieg der Bönnigheimer noch ernsthaft in Gefahr zu bringen.
FC Mezopotamya Bietigheim – Spvgg Bissingen 3:2
Das Duell in Bietigheim war geprägt von ständigen Wendungen und hielt die 75 Fans in Atem. Emre Demirtas brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Front, doch Bissingen schlug durch Bilal Bitmez (12.) und Giuseppe Giordano (48.) zurück und drehte die Partie zunächst komplett. Mezopotamya bewies jedoch eine unglaubliche Moral: Erneut Demirtas glich in der 60. Minute aus, bevor Ata Alper Lytuvi in der 82. Minute das Stadion mit dem Siegtreffer zum 3:2 in Jubel versetzte. Die dramatische Schlussphase wurde durch eine Rote Karte gegen Janik Klein in der Nachspielzeit (91.) wegen eines taktischen Fouls abgerundet, was den leidenschaftlich erkämpften Heimsieg jedoch nicht mehr verhinderte.
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Enzweihingen 2:3
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 100 Zuschauer in Nussdorf, wo die Partie erst tief in der Nachspielzeit auf dramatische Weise entschieden wurde. Enzweihingen schien nach den Toren von Yannick Rähmer (38.) und Ahmet Köle (41.) bereits auf der Siegerstraße, doch die SGM startete direkt nach dem Seitenwechsel eine furiose Aufholjagd. Johannes Wizemann wurde zum Hoffnungsträger der Hausherren, als er erst in der 46. Minute verkürzte und in der 87. Minute tatsächlich den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Die bittere Ernüchterung für Nussdorf folgte jedoch in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6), als Serhan Kirpi den Siegtreffer für Enzweihingen markierte und den Gastgebern nach einer heroischen Aufholjagd doch noch alle Punkte entriss.
SV Horrheim – FV Markgröningen 2:1
In Horrheim entwickelte sich vor 97 Zuschauern ein packender Schlagabtausch, der vor allem in der zweiten Halbzeit an emotionaler Intensität gewann. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, erlöste Ron Räpple die Heimfans in der 51. Minute mit der Führung zum 1:0. Markgröningen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug nur fünf Minuten später durch Connor Fauser (56.) zurück, was die Spannung auf dem Platz massiv erhöhte. Das glücklichere Ende in dieser eng umkämpften Begegnung hatten schließlich die Horrheimer für sich: Emil Arnold markierte in der 70. Minute den Treffer zum 2:1 und sicherte seinem Team damit einen hart erkämpften Heimsieg in einem Duell auf Augenhöhe.
TSV Großglattbach – SGM Riexingen 4:1
Die 70 Zuschauer in Großglattbach wurden Zeugen einer außergewöhnlichen individuellen Leistung, die dieses Spiel fast im Alleingang entschied. Florian Kuhnle präsentierte sich in einer unglaublichen Verfassung und erzielte einen Hattrick zwischen der 36. und 52. Minute, womit er die Weichen frühzeitig auf einen Heimsieg stellte. Riexingen schöpfte durch den Treffer von Sven Hermann in der 63. Minute zum 3:1 noch einmal kurz Hoffnung, doch Kuhnle machte in der 80. Minute mit seinem vierten Tor des Tages alles klar. Es war eine beeindruckende Machtdemonstration der Hausherren, bei der die Defensive der Gäste zu keinem Zeitpunkt ein wirksames Mittel gegen den treffsicheren Großglattbacher Torjäger fand.
TSV Ensingen – SG Hohenhaslach/Freudental 1:4
Vor 180 Zuschauern entwickelte sich in Ensingen eine ereignisreiche Partie, die vor allem durch Strafstoß-Entscheidungen geprägt war. Marc Schuster brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, bevor Luca–Niklas Schneider (55.) und Nicholas Coledan (58.) die Phase mit zwei verwandelten Foulelfmetern auf beiden Seiten einleiteten. In der Schlussphase machten Kai Schopper (88.) und Linus Tröster (89.) mit einem Doppelschlag alles klar für die SG. Die Dramatik blieb bis zum Ende hoch, als Louis Schneider in der 90. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter an Ensingen-Keeper Jonas Scherer scheiterte, was am deutlichen Auswärtssieg der Spielgemeinschaft jedoch nichts mehr änderte.
SV Illingen 1906 – SV Hellas Bietigheim 1:1
In Illingen sahen die 75 Zuschauer ein enges Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit keinen Zentimeter Boden schenkten. Nachdem die erste Halbzeit von taktischer Disziplin geprägt war, brach Zekeriya Tüney in der 55. Minute den Bann und brachte den SV Illingen unter lautem Jubel in Führung. Die Freude der Hausherren währte jedoch nur kurz, denn Dani Da Silva antwortete bereits in der 61. Minute mit dem Ausgleich für Hellas Bietigheim. In der verbleibenden halben Stunde drängten beide Teams leidenschaftlich auf den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen hielten dem Druck stand, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.
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