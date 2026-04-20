Asperg zu neunt mit Aufholjagd, Flacht glänzt, Enzweihingen siegt spät

In Benningen ereignete sich ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war und die Zuschauer fassungslos zurückließ. David Heim brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 11. und 32. Minute scheinbar sicher auf die Siegerstraße, und als Iniko Pasmakis in der 48. Minute auf 3:0 erhöhte, glaubte niemand mehr an eine Wende. Doch im direkten Gegenzug markierte Fabio Simone das 3:1 (48.), was eine beispiellose Aufholjagd einleitete. Trotz zweier Roter Karten gegen Asperg in der 59. und 64. Minute bewiesen die Gäste eine unglaubliche Moral: Yulian Binder verkürzte in doppelter Unterzahl auf 3:2 (73.), bevor Jannik Offenbächer in der 90. Minute tatsächlich noch den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzwang und damit für grenzenlosen Jubel bei den Gästen und Entsetzen in Benningen sorgte.

In Neckarrems sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die vor allem durch zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten geprägt war. Die Hausherren dominierten den ersten Durchgang nach Belieben und schienen die Partie durch die Treffer von Florian Noller (28.), Ferdinand Vollmer (33.) und Florian Scholz (40.) bereits vor dem Seitenwechsel entschieden zu haben. Mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken wähnte sich der VfB sicher, doch die Kornwestheimer Reserve bewies Kämpferherz und startete eine leidenschaftliche Aufholjagd. Maximilian Frenken verkürzte in der 54. Minute auf 3:1, und als Max Mäule in der 71. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 markierte, entwickelte sich eine Schlussphase, in der Neckarrems den knappen Vorsprung jedoch mit letzter Kraft über die Zeit rettete.

GSV Höpfigheim – GSV Pleidelsheim II 0:3

In Höpfigheim lieferte die Pleidelsheimer Zweitvertretung eine abgeklärte Vorstellung ab, die die Gastgeber über weite Strecken verzweifeln ließ. Bereits in der 12. Minute stellte Mick Glücker die Weichen für die Gäste auf Sieg, während Höpfigheim in der Folge unermüdlich gegen die stabile Defensive der Pleidelsheimer anrannte, ohne jedoch zum Erfolg zu kommen. In der Schlussviertelstunde erwiesen sich die Gäste als gnadenlos effektiv: Lars Theurer sorgte in der 76. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung, bevor Moritz Meier tief in der Nachspielzeit (90.+1) den harten Schlusspunkt zum 0:3-Endstand setzte und damit den souveränen Auswärtssieg perfekt machte.

SGV Murr – SKV Eglosheim 1:2

In Murr entwickelte sich ein intensives und hart umkämpftes Duell, das erst in der Schlussphase seinen dramatischen Höhepunkt fand. Christian Krauss brachte die Hausherren in der 20. Minute unter großem Jubel in Führung, doch Eglosheim zeigte sich unbeeindruckt und drängte noch vor der Pause auf die Antwort. Diese gelang Gökdeniz Sari in der 43. Minute, was für eine emotionale zweite Halbzeit sorgte, in der beide Teams verbissen um den entscheidenden Treffer kämpften. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste für sich, als Lukas-Ian Boy in der 82. Minute goldrichtig stand und den Ball zum 1:2-Endstand versenkte, womit er den Murrern eine bittere Heimniederlage zufügte.

TSV Grünbühl – FSV Oßweil 1:0

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und einem zähen Ringen im Mittelfeld geprägt war, suchten die Zuschauer in Grünbühl lange vergeblich nach Toren. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken gegenseitig, und die Defensivreihen ließen kaum nennenswerte Großchancen zu, was die Spannung auf dem Platz minütlich steigen ließ. Erst in der 73. Minute wurde der Bann gebrochen, als Daniel Schick den entscheidenden Treffer zum 1:0 für Grünbühl markierte. Die emotionale Schlussphase war geprägt von verzweifelten Oßweiler Angriffen, doch die Hausherren verteidigten die knappe Führung mit Mann und Maus und sicherten sich so den knappen Heimerfolg.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – TSV Affalterbach 2:5

Dieses Spiel in Ludwigsburg wurde zur großen Bühne für Dominik Janzer, der mit einer unglaublichen Einzelleistung den TSV Affalterbach zum Sieg führte. Zunächst ging Dersim Sport durch Can Kaya in der 27. Minute in Führung, doch Janzer (40.) und Katriel Lovaglio (43.) drehten die Partie noch vor der Halbzeit. Can Kaya gelang in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer zwar noch einmal der Ausgleich zum 2:2, doch danach folgte die pure Dominanz der Gäste. Mit einem lupenreinen Hattrick in der 70., 79. und 90.+4 Minute schraubte Dominik Janzer sein persönliches Torkonto auf vier Treffer hoch und besiegelte damit im Alleingang den 2:5-Auswärtssieg für Affalterbach.

Türk. SC Kornwestheim – GSV Erdmannhausen 4:3

Die Zuschauer in Kornwestheim erlebten ein wahres Torfestival, das an Dramatik und Wendungen kaum zu überbieten war. Nick Rath schockte die Hausherren bereits in der 7. Minute mit der frühen Führung für Erdmannhausen, doch Carmine Pescione glich praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:1 aus. Direkt nach dem Seitenwechsel drehten Ali Parhizi (46.) und Aziz Erbas (58.) die Partie zur 3:1-Führung für den Türk. SC. Erdmannhausen gab nicht auf und kam durch Nick Raths zweiten Treffer (61.) wieder heran, doch Mustafa Ceyhan stellte in der 81. Minute den alten Abstand zum 4:2 wieder her. Der späte Treffer von Luca Heusel in der 90. Minute zum 4:3 kam für die Gäste letztlich zu spät, um den harten Kampf der Kornwestheimer noch zu gefährden.

VfB Tamm – SG Hochberg/Hochdorf 0:6

In Tamm ereignete sich eine einseitige Machtdemonstration, bei der die SG Hochberg/Hochdorf von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit ließ. Bereits in der 3. Minute eröffnete Moritz Lange den Torreigen, bevor Louis Wiesheu mit einem Doppelschlag in der 37. und 46. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Tamm fand zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die in der Folge durch Julian Jakoby (69.) und Simon Drotleff (76.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt unter diese Galavorstellung setzte Noah Jöst pünktlich in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:6-Endstand, der die bittere Heimpleite für den VfB Tamm besiegelte.