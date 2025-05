Aschaffenburg muss nachsitzen - Aubstadt & Schwabenritter retten sich

Der 1. FC Schweinfurt 05 stand vor diesem Regionalliga-Samstag längst als Meister fest, am Freitagabend bekamen die "Schnüdel" nach ihrem 2:0-Erfolg über die Profi-Reserve des FC Augsburg die Schale überreicht (FuPa berichtete). Spannung war lediglich noch im Tabellen-Keller im Kampf um die Nicht-Abstiegsplätze gegeben...

...und der hatte es wahrlich in sich: Denn nach den heutigen Partien des TSV Aubstadt (3:0-Auswärtssieg in Bamberg) und Schwaben Augsburg (1:1 gegen Bayern II) standen nach Abpfiff gleich drei Mannschaften mit 40 Punkten am Scheideweg zwischen einem Nicht-Abstiegs- und einem Relegationsplatz. Wobei der dritte im Bunde, Viktoria Aschaffenburg, aufgrund des Nichtantritts von Türkgücü München drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekommt (FuPa berichtete).

Und da bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis entscheidet, hat es die Tabellenpositionen des genannten Trios nochmals ordentlich durcheinander gewirbelt: Der TSV Aubstadt, der vor Anpfiff mit Rang 15 die schlechtere Ausgangsposition hatte, kann sich durch den Sieg im Franken-Derby auf Platz 13 und somit ans rettende Ufer katapultieren. Schwaben Augsburg bleibt mit dem Bayern-Remis auf Rang 14 und somit ebenfalls fix für ein weiteres Jahr Teil der Regionalliga Bayern. Und die Viktoria, die vor dem letzten Spieltag eigentlich die besten Karten in Händen hielt (Rang 13), muss nun mit Relegationsplatz 15 vorlieb nehmen - und somit aufgrund der schlechtesten Tordifferenz in die Verlängerung.

In einem weiteren Franken-Derby zwischen Bayreuth und Ansbach behielt die Truppe von Trainer Niklas Reutelhuber mit 3:1 (durch einen Doppelschlag von Michael Sperr) die Oberhand. Satte sechs Tore bekamen die Zuschauer in Burghausen zu sehen, wo Wacker und Nürnberg II sich am Ende auf ein 3:3-Unentschieden "einigten".

Die in Sachen Tabellenkonstellation wohl interessanteste Begegnung zwischen Illertissen und den Würzburger Kickers endete mit einem 1:0-Auswärtserfolg für die Unterfranken. Die seit elf Spielen ungeschlagenen "kleinen Kleeblätter" aus Fürth blieben auch im zwölften Match mit einem 2:0-Sieg gegen Vilzing in Folge ohne Niederlage. Und ein fettes Ausrufezeichen im Südost-Bayern-Derby zwischen Buchbach und Hankofen konnten mit einem 5:1-Heimtriumph die Oberbayern setzen, die sich somit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, die Vize-Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, sicherten.