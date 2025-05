1:5 beim Vizemeister: »Wissen trotzdem, was wir können«

Es war nun wahrlich keine einfache Saison für die Dorfbuam. Und man könnte fast meinen, die 1:5-Niederlage zum Abschluss sei irgendwie sinnbildlich für diese Runde. Doch ganz so weit kann man nicht gehen. Denn zum einen ging es für beide Teams nicht mehr wirklich um etwas. Zum anderen gehört Buchbach, der Vizemeister, in dieser Spielzeit einfach zu einer Kategorie Teams, mit der sich Hankofen nicht messen kann, will - und braucht. Zu diesen Mannschaften gehört eher Bayernliga-Vize Erlbach, auf den Lermer, Richter & Co. in gut einer Woche treffen.

Man könne es den Jungs nicht übel nehmen, so Beck, "dass die Köpfe bereits bei der Relegation waren". So hätte gegen Buchbach zu wenig Gegenwehr geleistet. Zudem hätte der Regionalliga-Dino die Schwächen der Niederbayern eiskalt ausgenutzt. "Die stehen zurecht da oben", macht Tobias Beck in diesem Zusammenhang deutlich. Dass seine Truppe nun nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Saisonverlängerung geht, kann er verkraften. Denn: "Wir wissen, was wir können. Und wir sind immer dann gut, wenn es drauf ankommt."