ASC 09 Dortmund: Hübner und Missner bleiben bis Saisonende am Ruder Beim Oberligisten ASC 09 Dortmund übernahmen Mitte Oktober die Co-Trainer Dennis Hübner und Mauritz Missner interimsweise, nachdem sich die Aplerbecker von Chefcoach Antonios Kotziampassis getrennt hatten.

Weiter heißt es: "Der ASC 09 hatte zu diesem Zeitpunkt in neun Punktspielen erst zehn Zähler eingesammelt. Aus den sechs Partien seither holte die Mannschaft bei fünf Siegen und nur einer unglücklichen 1:2-Niederlage in Paderborn 15 von 18 möglichen Punkten und pirschte sich mit dieser Ausbeute wieder an die Oberliga-Spitzengruppe heran. Darüber hinaus erreichte der ASC 09 das Halbfinale im Westfalenpokal."

Tatsächlich steht der ASC 09 Dortmund durch die Erfolgsserie plötzlich wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Da kam der Spielausfall beim TuS Erndtebrück am vorigen Wochenende eher ungelegen, da der Rückstand auf Westfalia Rhynern auf drei Punkte hätte verkürzt werden können. Am Samstag gastiert im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres die SpVgg Vreden auf dem Kunstrasenplatz an der Schweizer Allee in Dortmund.