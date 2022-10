Armando Zani muss seine Sachen packen Stühlerücken bei der SpVgg Hainsacker: Trainer Zani muss gehen – Ein Altbekannter tritt interimsweise die Nachfolge an

Sportlich lief es in den vergangenen Wochen nicht wie erhofft. Ruft man sich die Restrückrunde der vergangenen Saison nochmal ins Gedächtnis, ist die aktuelle Negativserie bereits die zweite der Hainsackerer Elf in diesem Kalenderjahr – nach sehr gutem Saisonstart. Nachdem Posayanant, Tippelt und Co. am 6. Spieltag sogar die Tabellenführung der Bezirksliga Süd übernommen hatten, folgte binnen weniger Wochen der Absturz bis auf Platz 11. „Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Wochen und im Hinblick auf die kommenden Aufgaben möchten wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben, um den Umschwung möglichst zeitnah zu schaffen“, erläutert Abteilungsleiter Dieter Schmid nun.



Der Tausch des Übungsleiters soll diesen Umschwung einläuten und beschleunigen. Am Donnerstag wurde die Mannschaft darüber informiert, dass Florian Dieterle bis auf weiteres interimsweise das Traineramt der SpVgg übernehmen wird. Der 38-Jährige ist kein Unbekannter in Hainsacker, war er doch bereits von 2013 bis 2016 als Spielertrainer im Verein aktiv und kickt überdies bei den Alten Herren. Unter Dieterles Regie vollbrachte die Mannschaft aus dem Markt Lappersdorf das Kunststück, dreimal in Folge den Kreispokal zu gewinnen. „Ich freue mich, dass Florian sofort zugesagt hat und sich in den Dienst des Vereins stellt. Er kennt den Verein, das Umfeld und die handelnden Personen, so dass es keiner Eingewöhnungszeit bedarf“, so Schmid, „Wir können uns sofort voll auf den Fußball und die anstehenden Aufgaben konzentrieren.“ Philipp Herrmann und Robin Peter werden auch den neuen Coach als spielende Co-Trainer unterstützen.



Florian Dieterle, Abteilungsdirektor bei der Sparkasse und zweifacher Familienvater, ist zeitlich stark eingespannt und war in den vergangenen Jahren deshalb – einiger Anfragen zum Trotz – nicht mehr als Fußballtrainer in der Region unterwegs. Nichtsdestotrotz brauchte er nicht lange an Bedenkzeit, als ihm ein abermaliges Engagement als Coach der SpVgg angeboten wurde. Am Klub hängt nach wie vor sein Herz. Es sei ein Freundschaftsdienst. Dieterle geht sogar so weit, zu sagen: „Bei einem anderen Verein hätte ich das nicht gemacht.“ Trotz aller Kurzfristigkeit blickt er der Aufgabe erwartungsfroh entgegen, zumal ihn die Eindrücke seines ersten Trainings am Donnerstag positiv stimmen. „Das gilt es, am Sonntag gegen Rieden umzusetzen.“ Die SpVgg Hainsacker möchte nun mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie im Heimspiel gegen den 1. FC Rieden den Bock umstoßen und endlich wieder einen Heimerfolg landen.



Dem scheidenden Trainer Armando Zani zollen Abteilungsleiter Dieter Schmid und die Verantwortlichen im Verein trotz der Trennung großen Respekt: „Wir haben sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Deshalb war es auch eine schwere Entscheidung. Armando gilt unser Dank für die geleistete Arbeit in den letzten knapp drei Jahren und weiterhin unsere ungeteilte Wertschätzung!“