Appelle des Gau-Odernheimer Co-Trainers fruchten Der junge Emre Gümüs legt beim 5:0 seine Zurückhaltung nach der Pause ab

Der Appell fruchtet

Eben diese Szenen sprach Oliver Müller in der Pause in der Kabine an. „Emre“, ermunterte ihn der Co-Trainer, „wenn sich solche Gelegenheiten ergeben, halte doch gleich selber drauf“. Diese Worte fielen auf ausgesprochen fruchtbaren Boden: In drei Minuten direkt nach dem Wiederbeginn donnerte der Teenager aus Göllheim die Kugel nach Anspiel des wieder herausragenden Fabio Moreno Fell gleich zweimal in die Hütte. Am Ende hieß es 5:0 (1:0).