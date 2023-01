A/O-Trainer hört im Sommer auf

Maik Ratje wird nach dieser Saison nicht mehr Trainer des Oberligisten sein. Er und die Mannschaft saßen kürzlich zusammen und dabei hat sich diese Entscheidung herauskristallisiert. "Nach vier Jahren will die Mannschaft eine Veränderung", sagt Ratje. Das sei okay.

Ratje war 2019 zur SV A/O zurückgekehrt und hatte die erste Mannschaft übernommen, seinerzeit als "absolute Wunschlösung". Zuvor hatte er vier Jahre erfolgreich den MTV Wohnste trainiert, den er in die Bezirksliga geführt hatte. Bis 2016 war er schon jahrelang Trainer der zweiten A/O-Frauenmannschaft gewesen, die damals noch Oberligist war, während die Erste in der Regionalliga spielte.Während des Frenzel-Cups spielten Ratje und seine Frau Leonie mit den beiden kleinen Kindern Fußball auf einem Nebenplatz vor der Ahlerstedter Sporthalle. Leonie Ratje, die als Spielerin ebenso Teil des Teams ist, wurde gerufen, weil die Milch im Verkauf ausgegangen war. Sie fuhr zur Tankstelle, um Nachschub zu holen. Eine Szene, die auch beschreibt, wie Trainer Maik Ratje und Spielerin Leonie Ratje logistisch Familie und Fußball wöchentlich in einer Saison unter einen Hut kriegen müssen. "Das ist immer großer Aufwand", sagt Co-Trainer Jockel Höft. "Mit Maik macht das immer Spaß", sagt Höft über die Zusammenarbeit.

A/O sucht Nachfolger

Er, der Fußballverrückte, ist als neuer Trainer keine Wahl. Er geht jeden Sonntagabend mit seiner Frau tanzen, dieser Termin lasse sich mit Auswärtsspielen nicht vereinbaren auf Oberliganiveau. Als Co-Trainer stehe er weiter zur Verfügung, so Höft. Er warte aber auch ab, wer kommt. Die A/O-Verantwortlichen beginnen jetzt verstärkt, mit der Suche nach einem Ratje-Nachfolger.