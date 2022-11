A/O-Frauen ärgern lange den Tabellenführer

"Solche Tore fängst du nur, wenn du unten stehst", sagt VSV-Trainer Bernd Albers nach der siebten Saisonniederlage. Innerhalb weniger Sekunden fängt sich sein Team erst einen abgefälschten Freistoß und ein hereingestochertes Tor nach einer Ecke. "Das ist eine ärgerliche Niederlage, weil sie aus dem Spiel kaum Chancen zugelassen haben", so Albers, der seinem Team keinen Vorwurf machen will. Hedendorf stand über weite Phasen gut in der Abwehr, sorgte für die nötige Entlastung und hatte auch gute Chancen. Albers: "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt." Am Sonntag reisen die VSV zum FC Geestland. Tore: 0:1 (79.) Hennings, 0:2 (80.) Hasselmann.