Antrittsbesuch des BFV-Präsidenten beim ASV Cham Dr. Christoph Kern besuchte das BFV-Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham

Nach der Ankunft von Dr. Christoph Kern in Cham zusammen mit seinem persönlichen Referenten Tobias Koronai bekamen die BFV-Funktionäre von NLZ-Leiter Gerhard Peintinger eine Führung durch das Kappenberger-Sportzentrum im Quader. Im Anschluss daran folgte ein gemeinsames Weißwurstfrühstück mit informellem Austausch aller Beteiligten. Chams Bürgermeister Martin Stoiber informierte über den aktuellen Stand der Planung des Städtischen Stadions an der Further Straße, welches zukünftig Regionalliga-tauglich ausgebaut werden soll. Es folgte eine Präsentation von Gerhard Peintinger, der den Gästen zunächst den Hauptverein des ASV Cham mit seinen 3259 Mitgliedern und 24 Abteilungen vorstellte, ehe er explizit auf das Organigramm und den Spielbetrieb der Fußballabteilung einging. Der ASV Cham hat eine Seniorenmannschaft in der Bayernliga sowie 15 Jugendmannschaften im Spielbetrieb gemeldet. Darunter werden acht Mannschaften von der U11 bis zur U19 dem Leistungsbereich zugeordnet. Die restlichen Teams zählen zum Breitensport, bestehend aus den Kleinfeldmannschaften sowie der Spielgemeinschaft mit dem FC Chamerau. Peintinger vergaß auch nicht, Wünsche an den neuen BFV-Präsidenten zu richten. So müsse am neuen Förderliga-Konzept, an dem die BFV-Nachwuchsleistungszentren (NLZ) von der U12 bis zur U14 anstelle dem regulären Ligenbetrieb teilnehmen, nachjustiert werden. Auch forderte er mehr Unterstützung von Seiten des Verbands für seine NLZs, beispielsweise bei der Qualifizierung und Ausbildung der Trainer. Dr. Kern brachte zum Ausdruck, dass ihm der persönliche Austausch mit den Vereinen sehr wichtig sei. „Ich will nicht über die Köpfe der Vereine hinwegentscheiden, sondern sie bei den Entscheidungsprozessen mitnehmen“, so der 39-Jährige. Er lobte die Arbeit beim ASV Cham und fand es schade, dass die Fußballjugend nicht bei allen Vereinen in den höheren Amateurligen einen solchen Stellenwert besitzt. Peintinger bewertete den Austausch mit dem neuen BFV-Präsidenten durchwegs positiv: „Dr. Kern ist kein Mensch, der von oben nach unten arbeitet, sondern jedem auf Augenhöhe begegnen will. Dies kommt sehr gut an und ist sympathisch.“ Zum Abschluss des Antrittsbesuchs war ursprünglich geplant, das U17-Landesligaspiel zwischen dem ASV Cham und dem TSV Schwaben Augsburg anzusehen. Das Spiel wurde deshalb ausgesucht, weil Dr. Kern vor seinem Amt als BFV-Präsident der Bezirksvorsitzende in Schwaben war. Das Spiel musste jedoch auf Wunsch der Gäste verlegt werden.