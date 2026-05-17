Anton Heinz wird wie Harry Kane Torschützenkönig beim FC Bayern

Anton Heinz bestätigt seine guten Leistungen im Trikot des FC Bayern München II. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Bayern München stellt in beiden Herren-Klassen den Torschützenkönig: Während sich Harry Kane erwartungsgemäß in der Bundesliga den Titel mit 36 Treffern gesichert hat, darf auch Anton Heinz im Trikot der U23 jubeln! Der ehemalige Aachener und Oberhausener krönt seine hervorragende Debüt-Spielzeit im FCB-Dress mit seiner persönlich besten Saison Torausbeute.

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Heinz knackt eigene Bestmarke

Als Heinz im vergangenen Sommer von Alemannia Aachen aus der 3. Liga zum FC Bayern II in die Regionalliga Bayern wechselte, sorgte der Transfer für Aufsehen. Immerhin war der heute 28-Jährige die Lebensversicherung der Alemannia in den vergangen beiden Spielzeiten gewesen und überzeugte zuvor auch schon Jahre im Trikot von RW Oberhausen in der Regionalliga West.

Heinz, der über eine herausragende Schusstechnik verfügt, war es auch, der Aachen 2024 mit 20 Toren und zwölf Vorlagen zurück in die 3. Liga schoss. Doch in München hat Heinz sein Glück gefunden und liefert auch sportlich wie in den vergangenen Jahren ab. Mit seinem Doppelpack gegen Viktoria Aschaffenburg (5:0) stellte er zudem seine persönliche Bestmarke aus und beendete die Saison als bester Torschütze der Regionalliga Bayern mit 21 Treffern.

Bayern-Scherz um Kane und Olise

Mit einer Prise Humor würdigte auch der Instagram-Account des FC Bayern die Leistung von Heinz, denn weder Torjäger Kane noch Michael Olise als Bundesliga-Spieler der Saison haben in der Regionalliga getroffen:

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Heinz absolvierte 87 Prozent aller Spielminuten für die "kleinen" Bayern und fehlte lediglich in drei Partien. Viel besser hätte es für den gebürtigen Ostwestfalen kaum laufen können - und ein Ende ist noch nicht in Sicht, immerhin steht der U23-Knipser noch bis 2027 beim FC Bayern München unter Vertrag. Für beide Parteien sollte es keinen Grund geben, an dieser Partnerschaft etwas zu ändern.

Deshalb darf Heinz auch weiter seinen Traum leben, wie er bei der Vorstellung vor gut einem Jahr erklärte: „Von Außen betrachtet, mag es erstmal wie ein Rückschritt klingen, wieder in eine tiefere Liga zu wechseln. Für mich hat der Verein aber eine sehr hohe Bedeutung. Außerdem habe ich große Lust auf diese Aufgabe und kann mich sehr gut damit identifizieren. Auch die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren durchweg positiv."

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