Anpfiff verzögert sich: Riesiger Andrang bei Landesklasse-Derby

Das zeigte sich allein schon daran, dass die Begegnung zwischen Germania und dem FC Einheit II später angepfiffen wurde. Weil die Zuschauer noch in Massen vor dem Sportplatz standen, wurde der Anpfiff um eine Viertelstunde verschoben. Immer mehr und mehr Fans strömten zum Achtliga-Derby. Und selbst als dieses schließlich um 19:15 Uhr eröffnet wurde, hatten noch nicht alle Besucher ihren Platz eingenommen.

Die Stimmung war auf beiden Seiten überwältigend, die Atmosphäre auf dem Platz war eines Derbys würdig. Und die Kulisse erst recht: Offiziell 780 Zuschauer verfolgten dieses besondere Achtliga-Duell. Die beeindruckende Kulisse vom Aufeinandertreffen im Kreispokal im Herbst - damals waren 550 Fans live dabei - wurde damit noch einmal deutlich übertroffen.

Einheit-Reserve holt sich die "Stadtmeisterschaft"

Immerhin stand mehr auf dem Spiel als "nur" drei Landesklasse-Punkte: Nach einem Einheit-Sieg (2:0) in der Hinrunde - diese Partie wurde von einem Polizei-Einsatz überschattet - und dem Germania-Weiterkommen im Kreispokal (3:1) ging es im dritten Aufeinandertreffen der Saison auch um die "Stadtmeisterschaft". Und diese konnte die Zweitvertretung des Oberligisten schlussendlich für sich entscheiden.