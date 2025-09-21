Ausschreitungen und Polizei-Einsatz bei Landesklasse-Derby

Sportlich hatten sich die Gastgeber im Stadion am Mannsberg durch Treffer von Rouven Blecker (24.) und Robert Schmidt (67.) vor offiziell 251 Zuschauern mit 2:0 durchgesetzt. Nach der Partie wurden allerdings vor allem die Szenen aus der Halbzeitpause diskutiert.

In dieser hatten sich offenbar Einheit-Fans Zutritt zum Innenraum verschafft und versucht, eine Fahne des Gäste-Anhangs zu stehlen. Daraufhin kam es auf dem Rasen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen beiden Fan-Gruppierungen, die erst durch die zahlreich vertretene Polizei, die die Partie absichern sollte, beendet wurde.

Nach einer infolgedessen länger ausgedehnten Halbzeit wurde die Begegnung doch noch einmal fortgesetzt - und sportlich hatte der FC Einheit II dann das bessere Ende auf seiner Seite. Schon am 11. Oktober kommt es im Pokal des Landrates zum Wiedersehen beider Mannschaften. Dann wird die Partie auf dem Sportplatz Kohlgarten ausgetragen - und kommt hoffentlich ohne Szenen wie in der Halbzeit am Sonnabend aus.

