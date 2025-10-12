Mehr als 500 Zuschauer sehen Stadtderby im Kreispokal-Achtelfinale

Erst vor drei Wochen standen sich der FC Einheit Wernigerode II und Germania Wernigerode im Duell um Punkte gegenüber. Damals wurde die Landesklasse-Partie von Ausschreitungen und einem Polizei-Einsatz überschattet. Am Sonnabend kam es im Pokal des Landrates, dem Kreispokal des KFV Harz, zum schnellen Wiedersehen.
Die Kulisse hat sich im Vergleich zum jüngsten Aufeinandertreffen mehr als verdoppelt. Waren vor drei Wochen noch offiziell 251 Zuschauer im Stadion am Mannsberg dabei, vermeldeten die Verantwortlichen am Sonnabend 550 Zuschauer auf dem Sportplatz Kohlgarten. Und neben einer Choreografie der Gastgeber und stimmungsvollen Support von beiden Seiten stand dieses Mal das Sportliche im Fokus.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnte Germania Wernigerode das Achtelfinale nach dem Seitenwechsel auf seine Seite ziehen. Mit einem Doppelschlag brachten Daniel Wagner (50.) und Justin Sölle (53.) die Hausherren auf Kurs. Nach einem Platzverweis gegen Anton Mittag (59.) stellten die Germanen in Unterzahl sogar durch Lenny Thomas Hahne auf 3:0 (75.). Den Gästen aus Hasserode blieb nur noch der späte Treffer durch Rouven Blecker (89.).
So feierten am Ende die Hausherren den Derbysieg mit ihrem Anhang. "Unsere Fans stehen immer für unsere Germania ein! Dank unseren treuen Jungs gewinnen wir heute hochverdient das Derby mit 3:1", schrieben die Gastgeber auf Social Media. Dem Vernehmen nach blieb es dabei auf dem Sportplatz sowie im näheren Umfeld ruhig.
Im letzten verbliebenen Kreispokal-Viertelfinale - die anderen drei wurden bereits am Sonnabend ausgespielt - ist Germania Wernigerode nun am 15. November beim Quedlinburger SV II gefordert. Im Halbfinale warten mit dem SV Eintracht Osterwieck, dem Blankenburger FV und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II bereits drei Landesklasse-Vertreter.
__________________________________________________________________________________________________
