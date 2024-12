Anholt springt auf Platz zwei, FC Olympia kann antworten

Mehrhoog erwischte den besseren Start. Miguel Sperling leitete den Ball weiter auf Hannes Dennert, der aus kurzer Distanz die Nerven vor Keeper Julius Geven behielt (11.). Doch auch der nominelle Favorit wollte sich in der ersten Hälfte keinesfalls verstecken. Anholt antwortete mit einem präzisen Steilpass von Oliver Paus auf Emnor Haliti, der schnörkellos zum Ausgleichstreffer einschob (36.). Die kurzweilige Partie hatte vor der Halbzeitpause dann noch ein bis zwei Wendungen in petto. Zunächst stellte Dominik Szalek nach überlegter Vorarbeit von Sperling den alten Vorsprung wieder her (45.). Doch einmal mehr hatte Westfalia die passende Antwort parat und glich vom Elfmeterpunkt in Person von Til Spiegelhoff wieder aus (45.+2).

Der Top-Torjäger der Anholter stach dann auch direkt nach dem Seitenwechsel zu und brachte sein Team erstmals in der Partie in Führung (48.). Und diesmal hatte der VfB die Chance auf die prompte Antwort, Sperling jagte einen Foulelfmeter jedoch über den Querbalken (51.). Die turbulente Partie nahm sich dann für eine Weile eine Auszeit, Anholt wollte die Führung mit Blick auf den Aufstiegskampf natürlich unter Dach und Fach bringen. Etwas zufällig fiel in der Schlussphase dann die Vorentscheidung. Mehrhoogs Keeper Tom Kicza faustete einen Freistoß direkt auf Daniel Buscher, von diesem prallte das Spielgerät zurück über die Torlinie (81.).

VfR Mehrhoog – Westfalia Anholt 2:4

VfR Mehrhoog: Tom Kicza, Robin Sperling, Yannick Bleckmann, Jan Dennert, Miguel Sperling, Marijan Hauschild, Nick Heynen, Hannes Dennert, Tobias Lasthuis (66. Christopher Kipp), Lias Giesen, Dominik Szalek (57. Marc Finn Thrien) - Trainer: Dennis Reddmann

Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Matthias Paus, Daniel Buscher (86. MIchel Duesing), Oliver Paus, Tim Schwung, Finn Filip Spiekers, Elfadin Maksuti (58. Felix Schirrmacher) (70. Filipe Oliveira Leite), Tugay Mushin Cemil Haberci, Til Spiegelhoff, Emnor Haliti (77. Luca Müller) - Trainer: David Kraft

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Hannes Dennert (11.), 1:1 Emnor Haliti (36.), 2:1 Dominik Szalek (45.), 2:2 Til Spiegelhoff (45.+2 Foulelfmeter), 2:3 Til Spiegelhoff (48.), 2:4 Daniel Buscher (81.)

Besondere Vorkommnisse: Miguel Sperling (VfR Mehrhoog) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (51.).