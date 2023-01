Andreas Kühne: "Der Zusammenhalt ist sensationell!" SG Landwehrhagen/Benterode setzt sich trotz Spitzenplatzierung nicht unter Druck

Nachdem die SG Landwehrhagen/Benterode den Sprung in die Kreisoberliga knapp verpasst hat, steht man in dieser Spielzeit erneut auf Rang 3. Doch sollte es auch 2023 nicht mit dem Aufstieg klappen, wäre das kein Beinbruch.

"Wir liegen zur Halbzeit der Sasion mit einem Punkt hinter dem Tabellenführer, was uns für die Rückrunde alle Möglichkeiten offen lässt. Wir haben ein Spiel verloren in dem wir nicht die schlechtere Mannschaft waren", lautet das Resümee von Trainer Andreas Kühne .

Die SG wird am 30. Januar wieder in die Vorbereitung starten und dort wie viele Mannschaften auch im Fitnessstudio Spinning- und Krafteinheiten absolvieren. Im Verlauf der Vorbereitung stehen außerdem mehrere Testspiele an. Dort soll auch das Manko Chancenauswertung trainiert werden. "Die Jungs erspielen sich viele Tormöglichkeiten, aber die letzten 10% um das Tor zu erzwingen fehlen oft. Daran werden wir natürlich arbeiten damit das in der Rückrunde besser wird", erklärt der 52-Jährige Coach gegenüber FuPa.

Kühne: "Es gibt zwei bis drei Mannschaften die bessere Voraussetzungen haben."

In der Rückrunde kann das Team um Kapitän Mike Woltert wieder auf drei Rückkehrer nach langen Verletzungen zurückgreifen. Außerdem wolle man schon mehrere A-Jugendliche integrieren, die zur neuen Saison zu den Senioren stoßen. "Da unsere A Jugend in der Gruppenliga spielt bringen die Jungs ordentlich Qualität mit", so Kühne der beim Thema Zielsetzung keinen Druck ausübt: "Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir solange wie möglich oben dabei sein wollen und dann schauen was geht. Es gibt zwei bis drei Mannschaften die bessere Voraussetzungen haben als wir. Wenn wir denen Paroli bieten können ist etwas möglich am Ende."