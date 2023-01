Ammar Jaafar und Ben Gührke verstärken FC Rüspel/Weertzen 2. Vorsitzender Christian Oerding freut sich über die Transfers

Ammar Jaafer zieht es vom Bezirkligisten VfL Visselhövede zum FC Rüspel/Weertzen. Der Offensivspieler kam beim VfL in dieser Saison nur auf drei Einsätze und sucht nun eine neue sportliche Herausforderung. Zuvor spielte Jaafer mehrere Jahre beim Rotenburger SV. Den Kontakt zu ihm stellte der befreundete Mitspieler Ali Kara her. "Wir mussten ihn noch überzeugen und das hat als Mannschaft bei ein paar Probeeinheiten sehr gut geklappt. Ammar fühlt sich sehr wohl und herzlich aufgenommen!", berichtet der 2. Vorsitzende des Vereins, Christian Oerding, gegenüber FuPa.

Beim FC wird Jaafer für die Offensive eingeplant. "Ammar sehe ich als starke offensive Verstärkung, zentral und auch außen. Er gibt uns Speed und Zug zum Tor. Grade Speed war nicht die größte Stärke in der Hinrunde!", freut sich Oerding über den Transfer.

Mit Ben Gührke konnten die Verantwortlichen des Tabellenführers aus der 1. Kreisklasse Süd einen weiteren Neuzugang vom Projekt "FCRW" überzeugen. Für den 17-Jährigen ist es ein Wechsel zu seinem Heimatverein. "Ben spielt im Prinzip ab jetzt für seine Heimat, er wohnt in Freyersen", berichtet Oerding. Gührke spielte in der Jugend zuletzt beim JFV A/O/B/H/H und genoss dort eine super Ausbildung. Das bestätigt auch Oerding: "Eine Ausbildung in der Heeslinger Jugend schadet nie und sieht man vielen Spielern auch im Herrenbereich noch an." Ich habe Ben als Jugendspieler mal beobachtet. Er ist ein guter Allrounder, mit Körper für den Herrenbereich. Ich sehe ihn in der Zentrale, wobei er auch auf den Positionen als Innenverteidiger, 6er, 8er oder auch als 10er eingesetzt werden kann.", zeigt sich der 2. Vorsitzende zufrieden.



"Beide Spieler werden schon in der Rückrunde ihren Impact haben…und an der Startelf kratzen! Netter Nebeneffekt: die Mannschaft wird deutlich verjüngt, dass freut mich besonders.", so Oerding abschließend.