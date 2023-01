Amine Feldaoui verlässt den Oberligisten 1. FC Kleve Nach nur zwei Partien im rot-blauen Dress hat der Angreifer dem Verein mitgeteilt, sich auf sein Studium fokussieren zu wollen.

Das Kapitel Amine Feldaoui beim Oberligisten 1. FC Kleve ist schon nach einem halben Jahr beendet. Der 21-Jährige, der im Sommer vom Landesligisten SG Unterrath gekommen war, hat dem Klub mitgeteilt, in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Stattdessen werde er sich auf sein Studium fokussieren, so der Spieler.

Allerdings war das Engagement des Angreifers am Bresserberg ohnehin nicht von Erfolg gekrönt. Der deutsch-marokkanische Youngster stand unter Trainer Umut Akpinar in nur zwei Begegnungen auf dem Feld, ein Tor gelang ihm nicht. Lediglich eine Partie durfte der Stürmer von Anfang an spielen. Ende Oktober war das, der Gegner hieß SC St. Tönis. Schon früh war deutlich geworden, dass der Sprung in die Oberliga für Amine Feldaoui zu früh kommt.

Doch was bedeutet der Abgang für die Kaderplanung des im Abstiegskampf steckenden Oberligisten. Klar ist, dass die Verantwortlichen unabhängig vom ersten Winter-Abgang gerne Verstärkungen für den Offensivbereich an Land ziehen würden, um den anvisierten Klassenerhalt so früh wie möglich perfekt zu machen. Schließlich sind die Rot-Blauen bislang in vorderster Front stark vom verletzungsanfälligen Danny Rankl abhängig, der sich schon sieben Mal in die Torschützenliste eintragen konnte.