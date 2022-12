Amasya Spor gewinnt das Lohner Stadtderby

SV Blau-Weiβ Langförden - SV Blau-Weiβ Lüsche 1:2

Die Lüscher haben wieder einmal eine hervorragende Leistung abgeliefert. Es wurde in Langförden gewonnen und somit sind sie nicht mehr das Schlusslicht. Max Moormann traf zweimal für die Gäste und war daher sehr wichtig. Er traf in entscheidenden Momenten denn er erzielte das 1:1 kurz vorm Ende der ersten Halbzeit und das 1:2 in der Schlussphase des Spiels. Sören Ostmann sorgte nach einem Viertelspiel für das 1:0, bekam aber kurz vorm Ende der ersten Halbzeit eine rote Karte. ,,Lüsche kam gut ins Spiel, aber dann sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen und machten wir auch das 1:0. Sie erzielten aber am Ende der ersten Halbzeit ein tolles Tor. In der zweiten Halbzeit hatten wir tolle Angriffe nach vorne. Lüsche hat eigentlich keine Chancen, auβer das Tor in der 81. Minute. Zum Glück habe ich eine Leistungssteigerung nach zwei schwachen Aufritten gesehen”, sagte der Langfördener Trainer Peter Siemer.

Der Co-Trainer der Lüscher, Rainer Wiemann: ,,Unseren Routinier Max Moormann haben wir es zu verdanken, dass wir weiterhin Blickkontakt zu den nicht-Abstiegsplätzen haben, weil er uns mit seinen zwei Treffern den nächsten Dreier beschert hat. Wir hätten durch ein Kopfball von Tobi Rohe an die Latte, früh in Führung gehen müssen, leider lagen wir nach 25 Minuten 1:0 hinten.

Nach vierzig Minuten nach toller Vorarbeit von Matze Schröder stand unser Torjäger richtig und netzte zum 1-1 ein. Die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit in der 41. Minute brachte nicht die erhoffte Ruhe in unser Spiel, aber die besseren Chancen lagen auf unserer Seite.

Spannend wurde es noch einmal als unser Torhüter den Sechzehner verlassen hat, zum solo ansetzten wollte und den Ball an den gegner vertändelte. Der Schuß wurde aber auf der Linie von Matze Schröder entschärft.”

FC Lastrup- SV Rot-Weiβ Damme 2:0

Die Rot-Weißen lagen bereits zur Halbzeit mit 0:2 hinten und damit war das Spiel eigentlich frühzeitig entschieden. Keine Schande, dass die Lastruper verloren haben, denn der FC Lastrup ist seit Wochen sehr gut drauf: Sie haben bereits fünf Mal in Folge gewonnen und so stiegen die Cloppenburger auf den dritten Tabellenplatz auf.

Die Dammer stehen im Mittelfeld und zeigten sich erneut wechselhaft. So geht das eigentlich die ganze Saison: mal gut, dann etwas weniger gut und so steht man im Mittelfeld. ,,Wir haben uns selbst um den verdienten Lohn gebracht. Der erste Torschuss von Lastrup entstand durch einen Ballverlust in eigenem Spielaufbau und vorne konnte man nicht die herausgespielten Chancen nutzen“, sprach der Dammer Trainer Fabian Lang.