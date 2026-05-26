Altona 93 findet auch seinen neuen Torhüter beim ETSV Hamburg Altona 93 treibt den Neuaufbau nach dem Regionalliga-Abstieg voran. Mit Tom Müller kommt die bisherige Nummer eins des ETSV Hamburg zum AFC. von red · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

Hier in der 3. Liga für den SC Verl im Einsatz: Tom Müller. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Altona 93 hat den nächsten wichtigen Baustein für die kommende Saison vorgestellt. Tom Müller wechselt vom ETSV Hamburg zum Regionalliga-Absteiger und wird künftig das Tor des AFC hüten. Der 28-Jährige war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins des Oberliga-Meisters und folgt damit dem Trainerteam um Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Schlussmann ist der erste Transfers des Traditionsvereins.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Altona ist es ein echter Qualitätstransfer. Müller bringt nicht nur Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit, sondern hat in seiner Laufbahn bereits deutlich höher gespielt. Beim Halleschen FC wurde er ausgebildet und war in der Saison 2017/18 sogar Stammtorhüter in der 3. Liga. Müller freut sich auf den Traditionsverein Der AFC begrüßte den neuen Schlussmann mit deutlichen Worten. Müller selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt Teil dieses Traditionsvereins zu sein. Ich habe viel über den Verein und seine großartigen Fans gehört - jetzt selbst ein Teil davon zu sein, bedeutet mir viel. Ich kann es kaum erwarten, euch im Stadion zu erleben und gemeinsam mit der Mannschaft Erfolge zu feiern.“

Genau diese Erwartungshaltung passt zur Lage des Vereins. Altona will nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord möglichst schnell wieder angreifen. Präsident Ragnar Törber hatte bereits klar formuliert, dass der Klub nach zwölf Monaten wieder in die Regionalliga zurückkehren will. Mit dem Meistertrainerteam vom ETSV und nun auch dessen Stammkeeper nimmt dieser Plan weiter Form an. Erfahrung aus Profi- und Regionalliga Müllers Vita ist für die Oberliga außergewöhnlich. Neben seiner Zeit beim Halleschen FC sammelte er auch bei Carl Zeiss Jena und Preußen Münster Erfahrungen in der Regionalliga. Für den SC Verl gehörte er in der Saison 2023/24 ebenfalls zum Umfeld der 3. Liga.