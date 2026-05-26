Altona 93 findet auch seinen neuen Torhüter beim ETSV Hamburg

Altona 93 hat den nächsten wichtigen Baustein für die kommende Saison vorgestellt. Tom Müller wechselt vom ETSV Hamburg zum Regionalliga-Absteiger und wird künftig das Tor des AFC hüten. Der 28-Jährige war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins des Oberliga-Meisters und folgt damit dem Trainerteam um Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Schlussmann ist der erste Transfers des Traditionsvereins.
Für Altona ist es ein echter Qualitätstransfer. Müller bringt nicht nur Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit, sondern hat in seiner Laufbahn bereits deutlich höher gespielt. Beim Halleschen FC wurde er ausgebildet und war in der Saison 2017/18 sogar Stammtorhüter in der 3. Liga.
Der AFC begrüßte den neuen Schlussmann mit deutlichen Worten. Müller selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt Teil dieses Traditionsvereins zu sein. Ich habe viel über den Verein und seine großartigen Fans gehört - jetzt selbst ein Teil davon zu sein, bedeutet mir viel. Ich kann es kaum erwarten, euch im Stadion zu erleben und gemeinsam mit der Mannschaft Erfolge zu feiern.“
Genau diese Erwartungshaltung passt zur Lage des Vereins. Altona will nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord möglichst schnell wieder angreifen. Präsident Ragnar Törber hatte bereits klar formuliert, dass der Klub nach zwölf Monaten wieder in die Regionalliga zurückkehren will. Mit dem Meistertrainerteam vom ETSV und nun auch dessen Stammkeeper nimmt dieser Plan weiter Form an.
Müllers Vita ist für die Oberliga außergewöhnlich. Neben seiner Zeit beim Halleschen FC sammelte er auch bei Carl Zeiss Jena und Preußen Münster Erfahrungen in der Regionalliga. Für den SC Verl gehörte er in der Saison 2023/24 ebenfalls zum Umfeld der 3. Liga.
Beim ETSV Hamburg war Müller zuletzt ein zentraler Faktor auf dem Weg zur Meisterschaft. In der Saison 2025/26 absolvierte er 33 von 34 Oberliga-Partien und war damit nahezu durchgehend gesetzt. Der ETSV stellte am Ende nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern mit nur 27 Gegentoren auch die stabilste Defensive. Dass Müller nun den Weg nach Altona geht, ist deshalb auch sportlich ein klares Signal.
Dass Müller dem Trainerteam zum AFC folgt, dürfte in Hamburg aufmerksam registriert werden. Die Meistermannschaft des ETSV bricht bekanntlich auseinander, weil sich der Verein nach dem Titelgewinn komplett neu aufstellt. Es wäre daher keine große Überraschung, wenn Altona nicht der einzige Klub bleibt, der sich mit Spielern aus diesem erfolgreichen Kader beschäftigt - und auch der AFC selbst könnte weiter auf Akteure setzen, die Rose und Reinecke bereits kennen.
Für Altona ist Müller jedenfalls eine Verpflichtung, die sofort Stabilität geben kann. Ein Torhüter mit Dritt- und Regionalliga-Erfahrung, der gerade als Stammkeeper Meister der Oberliga Hamburg wurde, passt zu einem Verein, der nicht lange in der Liga bleiben möchte.
Der AFC setzt damit nach der Trainerentscheidung das nächste Ausrufezeichen. Erst Rose und Reinecke, nun Müller: Altona 93 baut an einer Mannschaft, die den direkten Wiederaufstieg nicht nur ankündigen, sondern auch sportlich tragen soll.
>>> Das ist Tom Müller
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