Alpen fällt im Derby gegen Veen auseinander

Wegen des Frühlingsfests in Alpen war es rund um den Rasenplatz an der Fürst-Bentheim-Straße für ein Lokalduell nicht so voll wie sonst. 150 Zuschauer waren vor Ort und sahen mit dem Wind im Rücken einen starken Beginn der Viktoria, die vor allem durch Standards und lange Einwürfe gefährlich wurde. Gästekeeper Jos Hennemann parierte zweimal sensationell.

Die „Krähen“ fanden danach besser ins Nachbarschaftsduell und scheiterten schon vor dem 1:0 am Querbalken. Felix Terlinden (25., 33.) eröffnete den Veener Torreigen mit einem Doppelpack zu seinen Saisontoren 28 und 29. Nach dem 3:0 durch Jonas Höptner mit dem Pausenpfiff (45.+1) war die Begegnung entschieden. Christian Quernhorst (46., 59.), Marc Balonier (67., 71.) und erneut Terlinden (80.) machten den hohen Sieg für den Spitzenreiter perfekt.