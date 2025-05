Alles fix: So lief die Relegation 2025 auf bayerischer Verbandsebene

Die Spielzeit 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa gibt einen Überblick über die Relegation auf bayerischer Verbandsebene. Hier gibt's alle Infos - auch zur Bayern- und Landesliga-Relegation - die wie gewohnt in Hin- und Rückspielen ausgetragen wird. Wie im internationalen Fußball: die Auswärtstor-Regel findet in der Relegation keine Anwendung mehr. In der Regionalliga-Relegation haben sich Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Hankofen-Hailing gerettet.

Causa SpVgg Greuther Fürth - 2. Bundesliga: Wäre das Kleeblatt via Relegation aus der 2. Bundesliga abgestiegen, wäre die SpVgg Greuther Fürth II als dann Drittliga-Reserve nicht mehr für die Regionalliga Bayern spielberechtigt gewesen. In diesem Falle wäre die Kleeblatt-U23 ans Regionalliga-Tabellenende gerückt und stünde als Direktabsteiger fest. Alle anderen Teams im Tabellenkeller wäre dann einen Platz nach oben gerutscht. Da dieses Szenario am Schlussspieltag verhindert wurde, sind die Partien und Termine jetzt fix. Causa TSV 1860 München II - Bayernliga Süd: Die Münchner Junglöwen sind nicht aufstiegsberechtigt für die Regionalliga Bayern, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen und das auch für die Folgesaison bereits rechnerisch feststeht. Entsprechend war die Endplatzierung des TSV 1860 München II für die Regionalliga-Aufstiegsfrage unerheblich. Weil am Ende sogar Platz 2 feststand, rückt der Drittplatzierte, der SV Erlbach, in die Relegation nach!

Die bayerischen Direktabsteiger aus der 3. Liga (1)

Die Regionalligateams auf den Plätzen 2 bis 14 (13)

Die Direktaufsteiger aus der Bayernliga Nord/Süd (2)

Die Sieger der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Teilnehmerzahl 2025/26: 18 Vereine





Relegations-Szenario: Weil es aus der 3. Liga die SpVgg Unterhaching als einziger Direktabsteiger feststeht, und der 1. FC Schweinfurt 05 als Meister der Regionalliga Bayern in dieser Saison direkt-aufstiegsberechtigt ist, spielen die vier Regionalliga-Releganten um zwei freie Plätze.









Wie läuft die Relegation zur Regionalliga Bayern (4. Spielklassenebene) ab?

(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)







Achtung: Termine wurden angepasst. Der Start der Relegation wurde von Dienstag, 20. Mai, auf Freitag, 23. Mai, verschoben. Weil sich die Duelle erst mit dem SpVgg Greuther Fürth-Schicksal am Sonntag endgültig entschieden haben.





Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele: (Freitag, 23. Mai - 19 Uhr)

Spiel 1: SC Eltersdorf - Viktoria Aschaffenburg 1:0 (0:0)(LIVE)

Spiel 2: SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing 0:1 (0:1) (LIVE)

Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Rückspiele: (Dienstag, 27. Mai)

Spiel 1: Viktoria Aschaffenburg - SC Eltersdorf 5:1 n.E. (1:0/0:0) (LIVE)

Spiel 2: SpVgg Hankofen-Hailing - SV Erlbach 1:1 (0:1) (LIVE)





Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Hankofen-Hailing sind für die Regionalliga-Saison 25/26 qualifiziert. Eine zweite Runde ist aufgrund zweier freier Plätze in dieser Saison nicht nötig.

















Relegation zu den Bayernligen Nord/Süd

Wer qualifiziert sich für die Bayernliga-Saison 2025/26?

Die Direkt-Absteiger aus der Regionalliga Bayern (2)

Die Bayernligateams bis Platz 13 - mit Ausnahme der Regionalliga-Direktaufsteiger bzw. Aufstiegsreleganten (22)

Die Direktaufsteiger aus den Landesligen (5)

Die Verlierer der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Die Sieger der Relegation zu den Bayernligen (3)

flexible Soll-Teilnehmerzahl 2025/26: 36 Vereine.

Teilnehmerzahl 2025/26: 34 Vereine, also zwei 17er-Ligen

Über eine mögliche Anpassung des Relegationsmodus durften die Vereine abstimmen und entschieden sich eindeutig für KEINE Anpassung, sprich: die beiden Bayernligen spielen 25/26 nicht mit 18er-, sondern mit zwei 17er-Ligen





Relegations-Szenario: Auch in dieser Saison spielen die 12 Releganten zur Bayernliga (7 Bayernligisten, 5 Landesliga-Vizemeister) also in drei regionalen Gruppen und zwei Relegationsrunden 3 freie Plätze aus. Sprich: sämtliche Teams müssen zwei Relegations-Runden überstehen.



Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?

(12 Mannschaften spielen in drei regionalen Gruppen 3 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)







Bayernliga-Relegation - Gruppe Nord - 1. Runde - Hinspiele: (Mittwoch, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FSV Stadeln - FC Eintracht Münchberg 1:1 (LIVE)

Spiel 2: TuS Frammersbach - TSV Abtswind 2:1 (LIVE)

Bayernliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele: (Mittwoch, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: SC Luhe-Wildenau - SpVgg Unterhaching II 0:0 (LIVE)

Spiel 2: DJK Gebenbach - DJK Ammerthal 1:2(LIVE)

Bayernliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele: (Mittwoch, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: TuS Geretsried - TSV Grünwald 4:0(LIVE)

Spiel 2: TSV Schwabmünchen - 1. FC Sonthofen 2:0 (LIVE)



Modus: Zunächst wurde pro regionaler Gruppe zunächst einem Landesligisten ein Bayernligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Landesligisten bzw. Bayernligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.





Bayernliga-Relegation - Gruppe Nord - 1. Runde - Rückspiele: (Samstag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Eintracht Münchberg - FSV Stadeln 0:3 (Hin 1:1) (LIVE)

Spiel 2: TSV Abtswind - TuS Frammersbach 0:1 (Hin 1:2) (LIVE)

Bayernliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Rückspiele: (Samstag, 24. Mai)

Spiel 1: SpVgg Unterhaching II - SC Luhe-Wildenau 2:0 (Hin 0:0) (LIVE)

Spiel 2: DJK Ammerthal - DJK Gebenbach 0:2 (Hin 2:1) (LIVE)

Bayernliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele: (Samstag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: TSV Grünwald - TuS Geretsried 0:2 (Hin 0:4) (LIVE)

Spiel 2: 1. FC Sonthofen - TSV Schwabmünchen 1:0 (Hin 0:2) (LIVE)



Die sechs unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 25/26 in der Landesliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die 3 freien Bayernliga-Plätze.







Bayernliga-Relegation - 2. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 28. Mai - 18:30 Uhr)

Nord - Hinspiel: FSV Stadeln - TuS Frammersbach 4:0 (LIVE)

Mitte - Hinspiel: SpVgg Unterhaching II - DJK Gebenbach 0:2 (LIVE)

Süd - Hinspiel: TuS Geretsried - TSV Schwabmünchen 4:0(LIVE)





Bayernliga-Relegation - 2. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 31. Mai - 16 Uhr)

Nord - Rückspiel: TuS Frammersbach - FSV Stadeln 1:2 (Hin 0:4)

Mitte - Rückspiel: DJK Gebenbach - SpVgg Unterhaching II 1:1 (Hin 2:0)

Süd - Rückspiel: TSV Schwabmünchen - TuS Geretsried 2:1 (Hin 0:4)



Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Die Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Bayernliga-Spielzeit 2025/26. Der FSV Stadeln, die DJK Gebenbach und der TuS Geretsried haben's geschafft!







Relegation zu den Landesligen NO/NW/M/SW/SO

Wer qualifiziert sich für die Landesliga-Saison 2025/26?

Die Direkt-Absteiger aus den Bayernligen (2)

Die Landesligateams auf den Plätzen 3 bis Platz 13 der fünf Landesligen (55)

Die beiden punktbesten Landesliga-14. entgehen der Abstiegsrelegation (2)

Die Direktaufsteiger aus den Bezirksligen (15)

Die Verlierer der Relegation zu den Bayernligen (9)

Die Sieger der Relegation zu den Landesligen (7)

Teilnehmerzahl 2025/26: 90 Vereine



Relegations-Szenario: In der Relegation zu den Landesligen spielen 13 Vereine aus der Landesliga und die 15 Bezirksliga-Vize-Meister - wie gewohnt - in sieben regionalen Vierergruppen um insgesamt sieben Tickets für die Landesliga-Spielzeit 25/26. Es wird also in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Jeder Relegant muss zwei Runden überstehen.



Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(28 Mannschaften spielen in sieben regionalen Gruppen um insgesamt 7 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Modus: Zunächst wurde pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.





Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: TSV Aubstadt II - SV Kürnach 1:1 (Hin: 3:4)

Spiel 2: DJK Dampfach - 1. FC Sand am Main 1:0 (Hin: 2:2)

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai)

Spiel 1: SV Mitterteich - SpVgg Bayreuth II 0:3 (Hin: 0:1)

Spiel 2: 1. FC Lichtenfels - SC Sylvia Ebersdorf 1:0 (Hin: 0:0)

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte-Ost - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: TV Parsberg - SpVgg SV Weiden II 6:4 n.E. (2:2) (Hin: 2:2)

Spiel 2: TSV Kareth-Lappersdorf - FC Tegernheim 1:3 (Hin: 2:5)

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte-West - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Baiersdorfer SV - SC Aufkirchen 3:1 n.V. (1:1) (Hin: 1:1)

Spiel 2: SV Unterreichenbach - 1. FC Kalchreuth 5:3 n.E. (2:2) (Hin: 0:0)

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai)

Spiel 1: SB Chiemgau Traunstein - TSV Dorfen 3:0 (Hin: 1:1)

Spiel 2: FC Künzing - TV Schierling 1:2 (Hin: 4:1)

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: SV Pullach - ASV Dachau 4:0 (Hin: 1:2)

Spiel 2: VfB Forstinning - FC Wacker München 0:3 (Hin: 2:2)

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Rückspiele: (Sonntag, 25. Mai)

Spiel 1: VfL Kaufering - FC Stätzling 1:3 (Hin: 1:3)

Spiel 2: SC Olching - FC Thalhofen 5:3 n.E. (3:2) (Hin: 2:3)



Die 14 unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 25/26 in der Bezirksliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die sieben freien Landesliga-Plätze.









Landesliga-Relegation - Gruppe 1-7 - 2. Runde:

(Hin: Mittwoch, 28. Mai / Rück: Samstag, 31. Mai - 16 Uhr)

Nordwest: DJK Dampfach - SV Kürnach 3:0 (Hin 2:2)

Nordost: 1. FC Lichtenfels - SpVgg Bayreuth II 2:0 (Hin 2:0)

Mitte-Ost: TV Parsberg - FC Tegernheim 0:4 (Hin 1:0)

Mitte-West: SV Unterreichenbach - Baiersdorfer SV 6:3 (Hin 2:1)

Südost: SB Chiemgau Traunstein - FC Künzing 2:1 (Hin 4:0)

Süd: SV Pullach - FC Wacker München 3:3 (Hin 0:1)

Südwest: SC Olching - FC Stätzling 0:0 (Hin 0:1)





Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Der Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Landesliga-Spielzeit 2025/26, die unterlegenen Zweitrunden-Releganten spielen auf Bezirksebene. Geschafft haben's die DJK Dampfach, der 1. FC Lichtenfels, der FC Tegernheim, der SV Unterreichenbach, der SB Chiemgau Traunstein, der FC Wacker München und der FC Stätzling.





Grundsätzlich in allen Relegationen des BFV gilt der Europapokal-Modus - Keine Auswärtstorregel mehr: Die UEFA hatte die Auswärtstorregel bereits in der Spielzeit 2021/22 abgeschafft, auf dem Verbandstag 2022 zog der BFV nach. Sprich: Entscheidend fürs Weiterkommen sind zunächst die in den beiden Direktduellen erzielten Punkte und Tore. Bei dann gleicher Tordifferenz haben die auswärts erzielten Treffer keinen Einfluss mehr. Endet das Hinspiel also 1:0 für Team A und das Rückspiel 2:1 für Team B, wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Sollte auch hier keine Entscheidung fallen, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt.